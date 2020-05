“Lo único que hace esa foto es…” Moria Casán respondió a la provocación de Esmeralda Mitre

Hace unas semanas, Moria Casán tuvo un inesperado cruce con Esmeralda Mitre. La conductora de Incorrectas dio una nota para Confrontados. Antes de aparecer en el programa, se había presentado Esmeralda. Entonces Moria tiró algunos comentarios desafortunados sobre el físico de la actriz: “Recién la vi, la vi un poco más rellenita, ¿no? Esmeralda, te quiero, pero que no te agarre la voracidad de un can“, había dicho la One. “Que no se la agarre con la heladera. No por nada, sino por ella misma, que tenga cuidado”.

Y después siguió: “No por nada malo, pero le vi la cara como el doble, no sé si era la pantalla“. Parece que la conductora de Incorrectas estaba ofendida por una actitud que la actriz había tenido con ella. Recordemos que Esmeralda está viviendo la reciente muerte de su padre, Bartolomé Mitre. Según dijo la One, ella no había respondido a sus mensajes de apoyo tras el fallecimiento del empresario. “Yo también le di el pésame y no me lo agradeció. Me dice que soy como la madre, y se le murió el padre… Le dije que la quería, que en paz descanse, que lo sentía por su familia”, comentó Moria.

“Pero Esmeralda a mí no me agradeció. Así que hija, ya que soy tu madre, cuidate… O cuidá la cámara, la carita te sale… Igual, sos muñeca y parecés un cuadro victoriano”, cerró. Y ante estos polémicos dichos de Moria Casán, Esmeralda no se quedó callada. La actriz publicó una foto en su cuenta de Instagram y se la devolvió a la conductora. “Les mando a mis amigos de los medios como estoy a cara lavada, sin varices, sin pozos, sin estrías y sin celulitis. Miren lo gorda que estoy con mis cuatro kilos de más, Imagínense con cuatro quilos menos. Besos”, escribió Esmeralda.

Pero no quedó ahí. Moria se enteró de este posteo a través de una nota, que más tarde, compartió en su cuenta de Twitter. Y acotó: “Daughter adorada, contá lo del Photoshop”. Y redobló la apuesta diciendo: “Sweety con linaje, no des bola a la opinión ajena y menos a los medios, sos inteligente. Lo único que hace esa foto es demostrar tu inseguridad”. Por último, cerró este picante mensaje con un #reinita. El comentario fue aplaudido por algunos de sus seguidores que comentaron: “¡Sos la One Moria!”; “Mató el reinita”; “Sos lo más”. ¿Qué dirá ahora Esmeralda?

¿Moria Casán vuelve al Bailando?

