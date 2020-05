“Me cumplieron un sueño…” Jimena Barón recordó un momento especial

View this post on Instagram

Feliz cumple Cobra de mi corazón. Me hiciste aguantar la respiración bajo la tierra y renacer. Apareciste y me acompañaste cuando más te necesitaba. Gracias a ustedes por recibirla como la recibieron. Gracias por contarme las historias que me contaron, por dejarme entrar. Me cumplieron el sueño que pensé que no se me iba a cumplir. No tengo palabras, solo agradecerles desde el fondo de mi alma e imaginarme que nos damos un abrazo muy fuerte. Los extraño muchísimo, gracias por haberme hecho vivir todo esto. Por hacerme viajar, ganar premios que veía en la tele, por sus tatuajes, su compañía, su confianza, por hacerme sentir que todo vale la pena incluso lo que hace doler hasta los huesos. Me cambiaron la vida y el corazón para siempre.