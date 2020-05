Miriam Lanzoni llamó ingrato a Ángel De Brito

Miriam Lanzoni tuvo un paso como panelista en el programa Los Ángeles de la mañana en el año 2016. Hoy, en “LAM” Cuando el conductor Ángel De Brito la presentó, diciendo que hace mucho tiempo no se veían, pero que no podían abrazarse (por el peligro de Covi-19), la actriz comentó: “Igual no tengo tantas ganas de abrazarte”. Cuando le consultaron el motivo respondió: “El papá de Mica Viciconti lo dijo: Ustedes abren el horno tan rapido”. Ahí De Brito dijo: “¿Por qué nos has rechazado? Sos una ingrata. Trabajaste dos años acá y fuiste feliz”.

“En todo caso ustedes son unos ingratos. Yo trabajé acá y no me gustó las cosas que dijeron de mí”, contestó Lanzoni. Recordemos que la expanelista tuvo una polémica separación hace un tiempo con su expareja Christian Halbinger. El motivo fue que supuestamente el hombre le fue infiel con una camarera. Miriam aclaró: “La opinión es libre y le pertenece a cada uno. Opinar es respetable. Yo no tengo nada que hacer contra eso. Lo mismo que te digo a vos Yanina, se lo digo a Mariana. Sí que cuando hay datos arragados, por decir cosas y uno termina metiendo su mala intención, ahí sí”.

Latorre argumentó: “Cuando hay una mala información tenes razón. Trabajamos juntas, fuimos compañeras. Pero por ejemplo, ponele que vos contás algo, yo opino que no te creo, que no es verdad. Es una opinión”. Hace pocas horas, en su red social en Twitter Miriam había publicado: “Es verdad @muscarijoseok que vos dijiste que yo era abandonadora de obras de teatro? Justo yo que en mi vida me fui de ningún laburo. Según @yanilatorre eso dijiste en tele”. Y De brito, que aclaró que está del lado de la actriz, consultó respecto a esa publicación.

“Uno reacciona como puede”

Lanzoni respondió: “No es que yo sea dramática. Simplemente que cuando uno pasa por una situación así, dolorosa, uno reacciona como puede. Ojalá, siempre hablo por mí, uno siempre pudiera reaccionar de la mejor manera, o de la forma que convenga. La realidad es que yo sufrí. Cuando vos (por Ángel) me preguntaste, yo reaccioné de la forma en la que lo hago siempre, de una manera espontánea. Yo no tengo un plan diciendo: voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Dejo que las cosas me transciendan y que me sucedan”.

“La misma capacidad que tengo para reaccionar como me sale, es la misma que tengo para luego resolver como pueda. Me parece sabio convertir algo malo en algo bueno. Yo me considero una persona sabia en ese sentido”, agregó. Cuando hablaban de la credibilidad o no del hecho que denunció la actriz, Yanina dijo: “Vos empezaste a hablar, y generaste que por eso se hable más. Yo entiendo, como Mariana (Brey), que vos fuiste la que buscó que el tema tenga trascendencia”. Para finalizar Miriam expresó “Yo nunca dí ni voy a dar nombres de nadie”.