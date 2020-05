“No la dejo de tener nunca en la cabeza…” Nazarena Vélez recuerda su pérdida

Nazarena Vélez atravesó el duelo por el fallecimiento de dos personas que fueron muy importantes en su vida. Hacen seis años, la productora enfrentó la muerte de Fabián Rodríguez, quien era su pareja en ese momento. Se quitó la vida en 2014. Cuatro años antes, la hermana de Nazarena, Jazmín Vélez, murió en un accidente automovilístico. Solo tenía 21 años. Esto ha sido muy difícil de superar para la modelo. En una entrevista con Teleshow, comentó cómo lidia con estas batallas.

Nazarena comentó que este tipo de batallas no se superan. Sino que se aprende a vivir con ellas. “Internamente sentís que es una amputación, la sensación de que te arrancaron un brazo. No se puede hacer nada, hay que seguir. Hace poco fue el aniversario de lo de mi hermana: no la dejo de tener nunca en la cabeza, no puedo creer que hayan pasado diez años”, comentó la productora. “Ese dolor en algún lugar lo tenés y lo sentís”.

Por otro lado, este tiempo de cuarentena la hace preocuparse más por los seres queridos que no tiene cerca. Ese es el caso de su mamá, que tiene 67 años, por lo que está en el grupo de riesgo del coronavirus. “La pandemia me hace pensar constantemente en mi mamá, que tiene melanoma. La tengo muy lejos, en Puerto Madryn. Trato de no salir y de no ver. Soy muy consciente y hago todo lo que se tiene que hacer, pero es una sensación acá en el pecho constante…”, dijo la modelo.

Por ahora, su hija, Barbie Vélez la está acompañando. La participante del Bailando decidió pasar la cuarentena en la casa de su madre y se llevó a su novio con ella. Además, la productora teatral vive junto a su pareja actual, Santiago Camaño, y su hijo pequeño, Thiago. A Nazarena no le cuesta pasar tiempo en aislamiento. Pero reconoció que está preocupada por su situación laboral. “Cuando pasó lo de Fabián, también me quedé mucho adentro, el tiempo que pude no trabajar, porque a los dos meses tuve que salir”.

“Entonces, lo que hablábamos con mi terapeuta es que esto me remonta a ese momento”, reveló la modelo. “Si fuera por mí estaría las 24 horas adentro de la cama”, dijo. Pero confesó que sus hijos la obligan a levantarse. En cuanto a su situación laboral, Nazarena Vélez comentó que está manteniéndose con ahorros. Al no poder realizar espectáculos teatrales, se quedó sin trabajo, por lo que está ideando nuevas salidas. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.