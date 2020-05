Roland Garros puede llegar a jugarse en septiembre

Desde principios de año, el coronavirus viene causando mucho temor en todo el planeta. El deporte no está ajeno a esta pandemia, y todas las competencias se cancelaron. En el mundo del tenis, los dirigentes y jugadores quieren volver a jugar, ya que aseguran que no se corre ningún riesgo. Por esta razón, los organizadores de Roland Garros no descartaron jugar en septiembre, sin público.

El presidente de la Federación Francesa de Tenis (FFT), Bernard Giudicelli, no descartó esta posibilidad. El dirigente le aseguró al semanario Journal du Dimanche que este plan permitiría mantener al menos “una parte del modelo económico, los derechos televisivos y los patrocinios”.Sobre la posibilidad de retrasar Roland Garros del 20 de septiembre al 27 dijo que “no cambiaría gran cosa”.

En cualquier caso, el presidente de la FFT señaló que no descartan ninguna opción y que “dar prioridad” a una de las alternativas que se barajan sería “perderse en conjeturas” por la falta de visibilidad con relación a la emergencia sanitaria. “Pueden pasar muchas cosas a nuestro alrededor. Nos mantenemos concentrados en lo que tenemos que hacer, ofrecer un torneo de tenis en las mejores condiciones”, indicó.

El tenis es el primer deporte en volver en Argentina

En medio de la pandemia del coronavirus, en Argentina se cancelaron todos los deportes a mitad de marzo. A pesar de esto, hace algunas semanas los dirigentes del tenis vienen haciendo presión para volver a la actividad. Estos aseguran que “no se corre ningún riesgo. Por esta razón, el Ministro de Deportes y Turismo de la nación, Matías Lammens, se reunió con representantes del sector.

🎾🔛 La primera provincia en volver a las canchas es Corrientes.

🤝 Gracias al trabajo conjunto de la #AAT, la Federación Correntina de Tenis y las autoridades provinciales, este lunes 11 cientos de jugadores, alumnos y profes retomarán la actividad con los cuidados pertinentes. pic.twitter.com/hmJPnoG8HH — Argentina Tenis (@AATenis) May 10, 2020

Luego de varias reuniones se acordó volver de a poco a las canchas. Este domingo, la ATT informó: “La primera provincia en regresar a la actividad es Corrientes. Esto se logró gracias al trabajo conjunto de esta asociación y la Federación Correntina de Tenis. Este lunes 11 ciento de jugadores, alumnos y profes volverán a practicar”. A su vez, Agustín Caleri acotó: “Seguiremos trabajando para que pronto regresemos todos”.