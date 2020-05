“Siempre en mi corazón…” Pampita compartió un emotivo recuerdo

Todos los días 8 de cada mes, Pampita recuerda a su hija Blanca. La niña murió después de que se le detectara una bacteria desconocida en 2012. Tenía solo 6 años. El viernes pasado, la modelo la homenajeó con una publicación especial en su cuenta de Facebook oficial. “Siempre en mi corazón”, escribió la modelo y conductora. Abajo se podía ver una foto de Blanca Vicuña jugando. La imagen llegó a miles de personas que lamentaron el dolor de Carolina Ardohain.

Benjamín Vicuña también le dedicó un post especial a su hija. Hace unas semanas atrás, el actor había compartido un mensaje para concientizar a sus seguidores acerca de los cuidados que se deben tener por la pandemia. “En el aire. Hoy el mundo entero está luchando contra un virus del que sabemos poco, pero nos dicen que la principal arma para frenarlo es QUEDARNOS EN CASA. Sinceramente es algo difícil para todos, pero no se compara a la impotencia de no poder salvar a los que amas, a perder a un ser querido”, dijo el actor.

“El 8 de septiembre de 2012 mi hija Blanca, muere tras batallar contra una bacteria desconocida. Nadie me preguntó nada, nadie pudo hacer nada. Mi peor enemigo no tenía identidad. No se pudo prever ni acusar a nadie. ‘Está en el aire, es el destino, la vida’. Todos daríamos nuestra vida por un hijo. Obviamente pasaría mi vida entera en cuarentena si eso hubiese cambiado algo hace casi 8 años”, dijo Benjamín Vicuña. “Hazlo por ellos y hazlo por ti. Hazlo por tus viejos, hoy vulnerables. Cuidarlos y cuidarnos es un acto de amor”.

Junto al mensaje publicó una imagen de su hija Blanca. Recientemente, el hermano de Pampita, Leonardo Ardohain, publicó un video inédito de la niña. En el video se podía ver a Blanca recibiendo regalos de parte de Leonardo después de un viaje, saludando a sus primos. “Esos días en mi llegada a Buenos Aires y su recibimiento cordial, alegre y amoroso, los regalos de los primitos y su agradecimientos más sincero. Cómo olvidarlo, como olvidarla… Siempre en mi corazón, eterna Blanquita”, había escrito él.

Pampita, por otro lado, se mostró muy preocupada por la pandemia. Por ahora, la modelo se ha mantenido lejos de la televisión, a pesar de que los comunicadores tienen un permiso especial para asistir a trabajar. Sin embargo, la veremos de vuelta en el Bailando por un Sueño 2020. La modelo aceptó volver al jurado junto a Ángel De Brito, Marcelo Polino y Florencia Peña. El programa tomó varias medidas de precaución para evitar contagios.