Vicky Xipolitakis pidió arresto domiciliario para su ex, Javier Naselli

Después de una escandalosa separación, continúa la guerra entre Vicky Xipolitakis y su ex marido, Javier Naselli. La mediática levantó una causa contra el banquero por “lesiones leves agravadas por el vínculo y género en concurso ideal con amenazas simples y turbación de la posesión”. Ahora, el abogado de la modelo, Martín Francolino, pidió una medida cautelar contra Naselli. El objetivo es que el banquero no pueda salir del país y quede detenido en su domicilio.

Así decía el documento que Francolino elevó a la Justicia: “Conforme a la veracidad de los hechos investigados y a efectos de asegurar la comparecencia del requerido proceso, solicito disponga el arresto domiciliario o prohibición de la salida del país”. El abogado consideró que esto se trataba de “un caso de peligro de fuga o entorpecimiento del proceso”. Por lo que solicitó “el dictado de medidas cautelares que limiten la libertad ambulatoria del requerido como la prohibición de salir del ámbito territorial que determine o arresto en su propio domicilio o en el de otra persona”.

El objetivo de esta medida cautelar es evitar que el ex de Vicky Xipolitakis se fugue. Francolino decía: “Los antecedentes y circunstancias del imputado permiten sospechar que éste intentará substraerse de las obligaciones procesales”. Con esto se refiere a los viajes recurrentes del banquero. Naselli estudió en Córdoba, luego se fue a Japón y más tarde, trabajó en Tokio, Suiza y Nueva York. El banquero, por otro lado, tiene bienes en Estados Unidos. Además, había dicho que “no conocía a la denunciante” porque “no veía televisión”.

Este conflicto legal vio su inicio a fines del año pasado. Como informamos anteriormente, la pareja se casó en una boda en Manhattan en 2018, pero su relación terminó después de que la mediática lo acusara por maltrato verbal y físico en 2019. “Fue violento con mi bebé y conmigo en ocasiones innecesarias“, había dicho la modelo en televisión. Recientemente, Vicky comentó a Santiago Del Moro que Naselli no estaba al tanto de la situación de su hijo en este contexto de pandemia. “Me duele decir que el papá del bebé no lo ve, ni preguntó en plena pandemia cómo está”, dijo.

Vicky Xipolitakis se está haciendo cargo de su hijo en común, Salvador Uriel, en su departamento en Recoleta. La mediática aseguró que no salen de casa desde que se decretó la cuarentena en el país. Sobre el banquero comentó: "No le importa el hijo. Mi papá es la persona que mantiene a mi hijo como lo hizo conmigo toda la vida. Él tiene más de sesenta años y no lo puedo exponer a que salga. Pero bueno, me hace llegar alimentos, no nos falta nunca nada porque tengo un papá con todas las letras", dijo.