Quisieron robarle a Yanina Latorre

Hoy Yanina Latorre sufrió un intento de robo. Fue antes de comenzar el programa Los Ángeles de la mañana. El conductor, Ángel De Brito, le pidió a Yanina que contara lo que pasó. “Estaba estacionando el auto para entrar al canal por un lugar dónde no se puede estacionar, pero me lo permitieron. El canal tiene dos ingresos y está cerrada la puerta de Cochabamba, por donde nosotros siempre entramos. Siempre está llena de autos y de gente, ahora por la cuarentena es tierra de nadie. Entramos por Lima, ahí te miden la temperatura y todas las medidas del coronavirus”, comenzó contando Yanina.

“Caminé una cuadra y me quisieron robar. Me salió uno de atrás en la autopista. Miré para atrás y vi que venía caminando. Tenía una mochila y barbijo, no le reconocí la cara. Me dije que si voy para atrás, me va a engrampar y me mata. Doblé en Lima, se me vino al humo, se me prendió del bolso y de la cartera, e hice lo que no hay que hacer: zafé, grité y corrí. Me robaba todo lo que tenía, los maquillajes, las cosas del bolso. No hay nadie en la zona. A Mariana ya le pasó a Cinthia también”, relató Latorre.

Ahí Mariana Brey contó una situación similar: “A mi me pasó los primeros días de cuarentena, cuando todavía no había nadie de gente. También me pasó en la puerta de Lima, donde podíamos en ese momento estacionar. Cuando salí, subí al auto, llegué a dejar la cartera en el lugar del acompañante. No hay que dejarla ahí. Dí la vuelta, voy a subir y veo los tres chicos que me venían de frente caminando”. Y agregó: “Eran tres, dos se quedaron en la vereda, y uno, que era el más pequeño físicamente fue de mi lado”.

En LAM hay malestar por los delincuentes

Karina Iavícola demostró su malestar por los delincuentes: “El tema es la impunidad que tienen. Corren y vos los ves pasar como una rata, es increíble la velocidad que tienen. Eso que contó Yanina no pasa desde ahora. Pasa desde hace un montón de tiempo y nos venimos quejando desde hace un montón. Tienen una vida y un pequeño barrio abajo de la autopista”. Y continuó detallando: “Hay momentos donde La Policía los sacan, los ponen contra un alambrado y después vuelven a estar libres. Es una historia sin fin”.

Para finalizar, Yanina detalló: “Yo llevo una cartera y un bolso. Como estamos con el tema del coronavirus, llevo el alcohol en gel, mi mate, el termo, etc. Tengo todo lo mío ahí. En la cartera tengo todos los maquillajes y vengo cargada. Yo no podía soltar nada y él chico que me robó me agarró las dos cosas. Yo safé, no me pasó nada. No le puedo echar la culpa a nadie. Al haber menos circulación de gente, menos autos, y estar todos los negocios cerrados de la zona es más fácil para los ladrones. Nosotras (por las panelistas) venimos muy solas. Yo tengo pánico ahora. Estamos perfectas, solo me duele la cabeza, chicos”.