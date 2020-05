“Ahora estamos festejando…” Catherine Fulop comentó cómo vivió la recuperación de Oriana

Catherine Fulop es pura alegría desde que su hija, Oriana Sabatini, confirmó que se recuperó del coronavirus. La cantante está viviendo con su novio, Paulo Dybala, en Italia, hace algunos meses. Estando lejos de su familia, Oriana fue diagnosticada con coronavirus, llenando de incertidumbre a su mamá y al resto de sus seres queridos. Después de un mes luchando con la enfermedad, Oriana dio negativo por COVID-19. La noticia llenó de felicidad a Catherine Fulop que, en diálogo con Agarrate Catalina, comentó cómo recibió la noticia.

La conductora de Tardes Bellas contó que el aislamiento no ha sido nada fácil después de haberse enterado de que su hija, a miles de kilómetros de ella, tenía la enfermedad. “La cuarentena me pegó mal por esa noticia. Recibimos la noticia de que tanto Oriana como Paulo tenían coronavirus apenas empezó la cuarentena. Primero se supo lo de Oriana, por lo que seguramente Paulo lo iba a tener. Con esa noticia Ova estaba muy mal. Estaba como paranoico, triste, preocupado… Estaba irritable. Yo lo veía muy susceptible”, dijo refiriéndose a su pareja.

Catherine Fulop comentó que toda la familia temía por la salud de su hija y su novio. “El miedo fue lo que nos causa esto, la incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Y las noticias que nos llegaban de Italia eran tremendas. El sistema sanitario había colapsado y eso también nos preocupaba. Si ellos llegaban a agravarse, yo tenía la esperanza de que no les pasaría nada por ser jóvenes, pero esto es tan incierto… Teníamos miedo”, dijo. “Yo tenía como una cosa rara en el cuerpo y ahora estamos festejando”.

Y siguió contando: “Yo lo veía muy bien a Paulo hacían varias semanas y eso me tranquilizaba. Pero el negativo no daba”. Oriana Sabatini se hizo el test varias veces. Incluso recibió un falso positivo, que más tarde se descartó. A su familia le preocupaba el hecho de que la pareja tenía la enfermedad hacían más de dos semanas. El padre de Oriana, Ova Sabatini, había asegurado que iría a Italia, así se contagiara del virus. “Esa semana, cuando nos enteramos que Oriana estaba enferma, Ova dijo, ‘a mí no me importa nada, no me importa contagiarme’“

"Él quería irse. Le pegó muy mal. Ahora recuperé a mi marido", comentó la conductora entre risas. Catherine Fulop había comentado que Ova había sido quien más sufrió la noticia. El empresario estaba decidido a irse a Europa a buscar a su hija. Pero finalmente, todo salió bien. Oriana y Paulo no sufrieron síntomas muy graves por la enfermedad pero tuvieron que permanecer en reposo hasta su recuperación.