Ángel De Brito criticó a la China Suárez y a Vicuña

En el programa Los Ángeles de la Mañana, Ángel De Brito habló del embarazo de Eugenia la China Suárez “La China Suárez finalmente está embarazada. Así habíamos dicho en este programa, hace mucho tiempo. Le mandamos felicitaciones. Ella subió la foto, con las palabras: 5 meses de embarazo. Tiene una mega panzota que hasta ahora había ocultado en las redes sociales con todo el derecho del planeta tierra. En estos momentos decidió contarlo porque muchos preguntaban, hasta se habló de una crisis con Vicuña la cual era mentira”, comenzó contando.

Por su lado, la panelista Yanina Latorre opinó respecto a los rumores que hubo sobre la separación de la pareja: “¿Por qué se habló de una separación si no están separados? Qué ganas que tienen de inventar cosas. Aparte si siguen con el embarazo, van a tener al chico, él (por Vicuña) la acompaña a los estudios, pero están separados”. Entonces De Brito aclaró: “Cada uno dice lo que quiere. Ellos no contestan cuando les preguntas, entonces si no hablan las especulaciones crecen”.

Allí contó lo que escribió el actor Benjamín Vicuña en la foto subida al Instagram de la actriz: “Elijo creer, quiero creer que serás protagonista de un futuro mejor para todos. Quiero creer que traerás la primavera llena de flores, dignidad y libertad. Quiero creer que recordaremos tu embarazo en cuarentena como una anécdota tragicómica rodeada de amor y reflexión. Elijo creer en la VIDA. Te esperamos ansiosos, así como esperemos ver nacer un nuevo mundo”.

Críticas en Intrusos

Recordemos que en Intrusos también criticaron la actitud que tiene la pareja con los medios de comunicación relacionados con noticias del espectáculo. Uno de los periodistas, Rodrigo Lussich, los acusó de “psicópatas” y de “rompehuevos”. Mientras que Jorge Rial relativizó la crítica al considerar que “juegan” con la prensa y el público que consume sus historias. “Ellos hacen las cosas, se va al departamento de ella unos días, y después en vez de decir ‘estamos juntos, está todo bien’, ponen una foto juntos” declaró Lussich.

Además agregó: “Entonces hay que decir ‘a ver si están juntos’, hay que sacar la decodificación. Les encanta que estemos ahí viendo, que digamos pin… Son cholulos de ellos mismos”. Y detalló: “Ella está embarazada de cinco meses. Pueden estar separados aún con un embarazo cursado. Claramente tenían un proyecto de seguir agrandando la familia”. Para finalizar, en la mesa se resaltó que Vicuña tampoco contestó las preguntas que se le enviaron al celular sobre este tema. “En lugar de mentir, prefiere el silencio”, aseguró Adrián Pallares.