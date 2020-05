Cinthia Fernández escribió polémicos tuits contra una panelista de “LAM”

La modelo Cinthia Fernández fue una de las panelistas que estuvo en Los Ängeles de la Mañana en los últimos tiempos. En ese programa, la bailarina entró en un conflicto frontal con Karina Iavícola. La pelea pasó ahora, de la pantalla de ElTrece ,a las redes sociales, y se desarrolla más precisamente en Twitter, con la participación de una nueva voz, la de Pampito Perello Aciar, panelista de Confrontados (El Nueve). Eso sí: la virulencia verbal en los cruces se mantiene sin cambios.

Luego de un mensaje de Pampito, en el que nombraba a Iavícoli y criticaba a Cinthia, esta última respondió: “Lo mío se arregla estudiando periodismo. Pero cuando se me pase el cuarto de hora lo implemento. Por ahora, tengo la lengua afilada, el sentido del humor intacto y años de estudio en mi rubro”. Además, se lamentó: “Qué pena que la señora instruida en periodismo tenga que pegarle a unas pendejas ‘huecas’ según ella para poder sobresalir. ¿Eso en que año se cursa de carrera? Siga con el ejemplo nomás, señora”.

Fernández siguió tuiteando: “¡La que después no habla mal de sus compañeras y no se hace cargo! Primero con Majo Martino, después con Yanina Latorre y Lourdes Sánchez. Después a mí… Culta, pero mala compañera. Mejor dejame burra, pero funcional al programa”. Por su parte Pampito refutó: “Pero Karina Iavícoli es periodista y trabaja de periodista, las otras son bailarinas y tienen que trabajar de algo que no son. Les pregunto a ustedes ¿A quien se le está pasando el tiempo?”.

“Aún somos productivas”

Cinthia expresó: “No entendí. ¿Por qué tira palos y arroba a la defendida y no a las atacadas?…. 1, 2, 3 buscando rebotar. ¡Cómo venías a buscar info a la salida de Lam! Info de estas bailarinas que se nos pasó la hora según vos, pero qué entonces aún somos productivas, kisses”. En las últimas horas, a través de Twitter, Lourdes y Cinthia estuvieron de acuerdo con unas publicaciones que criticaban a Karina. Primero, Ángel de Brito contó que Yanina dijo: “Iavícoli es muy machista. Trató de gato a Majo, y de rápida a Cinthia”.

Una seguidora del conductor le respondió en la red: “Soy psicóloga, y voy a decir algo desde mi lugar anónimo: Iavícoli tiene un síndrome de edad que hay que tener en cuenta. No asume que el tiempo de ella ya pasó”. Tanto Lourdes como Fernández le dieron “like” al comentario y la expareja de Martín Baclini le comentó al conductor: “Jajajaja mirá esto @AngeldebritoOk. Síndrome de edad. Es genial”. La semana pasada, en “LAM“, una discusión entre Latorre y Karina terminó con un llanto de Yanina. Eso dejó al descubierto una interna entre las panelistas. Latorre está enfrentada a Iavícoli, Taboada y Brey, y tiene el apoyo de Majo Martino, Sánchez y Fernández.