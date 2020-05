“Eso te va zafando…” Nazarena Vélez contó cómo sobrevive a la cuarentena

Nazarena Vélez es productora teatral. La pandemia la perjudicó en el ámbito laboral, ya que no se puede realizar espectáculos presenciales, por lo que el teatro está detenido en el país. Es por eso que la situación económica de la ex modelo está en peligro. Nazarena comentó que está viviendo de sus ahorros pero teme que pronto se acaben. Su pareja, Santiago Camaño, también vive de este rubro. Es actor. Por lo que el panorama no es el más esperanzador. Pero ella está rebuscando la manera de seguir adelante.

En una entrevista con Teleshow, la productora comentó qué medidas está tomando para salir a flote. “Estoy manejándome mucho con las redes, pero está tan difícil. Agradezco ser muy cuidadosa con el dinero. El ser mamá desde los 19 años me hizo serlo. Vengo de una temporada de San Rafael que no fue brillante pero estuvo bien. Estoy viviendo de los pocos ahorros que tengo, y se van terminando. Nuestro rubro, lo que es el teatro, no creo que hasta fin de año pueda retomar. Este año ya está perdido”, dijo.

Por ahora, Nazarena Vélez se está manejando con las redes sociales y confía en que puedan ayudarle en su situación laboral. Nazarena abrió un canal de YouTube cuando apenas empezaba la cuarentena. Ahí reacciona a entrevistas, comparte su vida en familia y hace desafíos junto a sus hijos. La ex modelo está pasando el aislamiento obligatorio junto a Camaño y dos de sus hijos, Thiago y Barbie. Además, el novio de Barbie, Lucas, se mudó con ellos durante este tiempo de cuarentena. Él y la participante del Bailando decidieron pasarla en familia.

En su redescubrimiento de las redes, Nazarena advirtió que tiene no miles, sino millones de seguidores. En Instagram la siguen un millón y medio de personas, mientras que en Twitter tiene dos millones y medio de fanáticos. “Tiene que servir para algo”, dijo ella. Cuando le preguntaron si podía monetizarlo ella respondió: “Hago el famoso trueque, el canje; eso te va zafando un montón de cosas. Me mandan todo lo que te puedas imaginar. Las marcas también están paradas y quieren publicidad para poder vender, al menos, por delivery”, dijo la productora.

Por suerte, Nazarena Vélez cuenta con el apoyo de su hija, Barbie. La participante del Bailando por un Sueño la está ayudando mucho. "Barbie es lo más del mundo. No solo colabora con la casa, también va al supermercado. Me enojo porque somos cinco y está todo carísimo. Cuando va al supermercado con su pareja, vienen con compras enormes y nos peleamos porque le quiero dar la plata", contó Naza.