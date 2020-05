Facundo Arana está preocupado por la situación económica de los artistas

Por causa del aislamiento social obligatorio, uno de los sectores que fue golpeado económicamente es el de los artistas. En el programa Intrusos, Daniel Ambrosino habló con Facundo Arana: “Los cachets de los actores son muy altos. En un momento se había hablado de que los actores se pusieran de acuerdo para ver si se podían reducir para hacer más posible la realización de ficciones. ¿Hoy en día eso existe?¿Es una posibilidad?”, comenzó preguntando el panelista. El actor respondió: “No tengo ni la menor idea de que haya habido una conversación así”.

Además recordó: “Me acuerdo de los cachets extraordinarios que se pagaban en los 90, se hablaba de esos sueldos maravillosos que eran impresionantes. Pero hoy en día no existe eso, hay lo que hay. Los productores contratan a quien pueden pagarle”. Además enfatizó: “El privilegio es tener trabajo. Después, cuánto o cómo se cobra es otro tema. Es sabido que un actor cobra lo que cobra, pero no tengo idea ni hablamos de cachets siderales o extraordinarios. Cuando uno hace teatro se va un porcentaje, es como todo”.

Ahí, Jorge Rial intervino: “Yo te tomo el guante, Facundo. Comparado con el sueldo de un trabajador común nuestro sueldo es extraordinario. Hablo de mi sueldo en particular. Si agarró mi sueldo y lo comparó con el de un trabajador común que labura en una fábrica, qué se tiene que levantar a las 5 de la mañana, a tomarse tres bondis… ahí si ganamos bien”. Arana interrumpió y dijo: “A lo largo de mi carrera, incluso en los últimos años, cobré como vos, Jorge, cobré como cobra Adrián Pallares, y como cobra el chico que está detrás de la cámara”.

“Hay gente que no puede salir adelante”

Respecto a su situación económica aclaró: “Tuve momentos en los que cobré buenísimo, otros más o menos bien, y momentos en los que cobré poco. Las inversiones que fui haciendo me permiten poder surfear con resto la pandemia. Con un resto que me permite poder seguir adelante. Hay gente que no puede salir adelante”. Facundo también declaró que no conoce a nadie que haya hecho un trabajo por plata: “Si me podes nombrar un solo artista que haya soñado con su oficio en función de la plata que fuera a ganar nombrarmelo, porque yo no conozco ninguno”.

Para finalizar, Arana refutó el tema de hacer las cosas por dinero: “Ni una persona que yo conozca se fue a estudiar teatro o a estudiar música a un conservatorio con la intención de comprarse un día una mansión o un auto. Si habrán pensado: ojalá que yo pueda vivir de mí profesión, vivir de lo que amo. Pero eso no es algo solo de los actores, es algo de todo el mundo. Pasa cuando uno tiene bien claro lo que le gusta hacer. Hay profesiones un poco más seguras, si es que lo que vos estás buscando es la plata. Si yo buscará eso hubiera estudiado otra cosa”.