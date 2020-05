¿Le gustaría ser abuela? Catherine Fulop habló sobre los planes de Oriana Sabatini

Catherine Fulop está pasando la cuarentena con alegría después de enterarse de que su hija, Oriana Sabatini, se recuperó del coronavirus. La cantante y su novio, Paulo Dybala, están viviendo en Italia. Ambos llevan meses en aislamiento. Catherine dio una entrevista para Agarrate Catalina, el programa radial de Catalina Dlugi, y le comentó cómo vivió todo este proceso. Cuando Oriana le dijo que tenía algo importante que decirle, Catherine pensó que sería abuela. ¿Cómo se habría tomado esta noticia?

Por empezar, la conductora de Tardes Bellas reconoció que un hijo no es lo que esperaba para ellos en este momento. Pero no pudo evitar emocionarse ante la idea de ser abuela. “No es lo que yo más quisiera que le pasara a ellos en este momento. Son tan jóvenes. Creo que ellos se van a cuidar. Sé que él tiene muchas ganas de agrandar la familia y ella también, al ver que se llevan tan bien. Pero tienen mucho para hacer, tantos lugares donde viajar. El pensarlo me dio alegría, cosa que no me pasaba antes”, aseguró.

Sin embargo, Catherine Fulop está preocupada por la carrera musical de su hija. Oriana Sabatini dejó la actuación para dedicarse a la música. Y a pesar de que le va bien, la pandemia y el irse lejos de su país, trajo algunas complicaciones para ella. “Todos los artistas han tenido un parate, pero al margen de eso, ella iba a tomar las riendas de su carrera este año. De hecho, lanzó dos temas. Hizo un videoclip en cuarentena. Le pidió ayuda a sus bailarines y a sus amigos”, comentó la conductora.

“Ella iba a agarrar seriamente las riendas de su carrera. Yo entendí que el éxito no es igual para todos, para ella el éxito es formar su familia y su pareja y dar pequeños conciertos. Su sueño no es llenar un Luna Park, con lugares chicos ella es feliz. Entendí que ella está haciendo su camino al azar y está bueno lo que ella plantea también”, comentó Catherine. La conductora, además comentó que su relación es muy importante para su hija. Oriana dejó a su familia en Argentina para vivir en Italia con el jugador.

Sobre Paulo Dybala, Catherine Fulop opinó: “Lo amo. Ella está feliz, la pasan súper bien y cada uno tiene sus espacios. Por suerte recién se mudan a esta casa, entonces es algo nuevo”, comentó. “Es triste para los padres tener a los hijos lejos. Yo tengo a la mitad de mi familia lejos. Mis cuatro hermanos mayores viven en Venezuela. Uno de mis hermanos enfrenta una enfermedad grave, bastante delicada. Mi mamá también está en Venezuela. Tengo dos hermanas en Estados Unidos”, comentó. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.