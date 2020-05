Luisana Lopilato no puede con su ansiedad

Los fanáticos de Luisana Lopilato deberán esperar apenas hasta fin de mes para ver una nueva producción suya. En 16 días, la plataforma de streaming Netflix estrenará “La corazonada”, la película policial que la tiene de protagonista. En esta producción argentina retoma un personaje que ya interpretó. Vuelve a ser la investigadora Manuela Pelari, ahora encargada de resolver el asesinato de una adolescente de 19 años. La sospecha central se centra en la mejor amiga de la víctima, pero hay pocas pistas y mucha intriga

“Falta un poquito más de dos semanas para que salga ‘La Corazonada’ en Netflix y no puedo más de la ansiedad. Se las súper recomiendo porque va a estar buenísima. Y si no me creen pueden ir a mis historias destacadas y ver el tráiler”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram. En ella remite a la producción que realizaron en conjunto FAM Contenidos, Corinthian y Cindy Teperman SRL. También compartió con sus fans el afiche oficial, donde se la ve acompañada por Joaquín Furriel, que es su coprotagonista.

En el avance de menos de dos minutos se ve a la pareja protagonista en un bar, de noche, en una escena intercalada con lo que parece ser un accidente automovilístico donde es atropellada un ciclista. “Todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario” se lee en dos placas que acompañan las imágenes, que continúan con peleas y enmascarados. Las sospechas se abren en todas las direcciones posibles, incluso hacia adentro de la propia Policía, lo que complica mucho más toda la tarea.

Precuela de “Perdida”

El elenco se completa con Rafael Ferro (el padre de Lorenzo Ferro, protagonista de “El Ángel”), Delfina Chaves, Marita Ballesteros y Maite Lanata. Está dirigida por Alejandro Montiel y es la precuela de “Perdida”, en la cual Lopilato interpretó el mismo personaje hace dos años. Tanto esta película como la que se estrenará próximamente están basadas en libros de la periodista policial Florencia Etcheves. La autora tuvo una larga trayectoria en el Grupo Clarín hasta que se volcó a la escritura de ficción. “La corazonada” es la adaptación al cine de su novela “La virgen en tus ojos”.

Esta es la primera película original de Netflix producida en la Argentina. Hasta ahora, la empresa de capitales norteamericanos sólo había hecho series con producción nacional. La más reciente se estrenó hace una semana y es la comedia “Casi feliz“. Previamente lanzó “Apache: la vida de Carlos Tevez“, “No hay tiempo para la vergüenza“, “Puerta 7” y “Fangio: el hombre que domaba las máquinas“. Todas estas propuestas están aún disponibles en su página.