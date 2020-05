Mercosur: reunión clave para futuras negociaciones

En la tarde de este martes, los coordinadores nacionales del Mercado Común de Sur (Mercosur) se reunirán. Al no poder encontrarse de manera presencial, los funcionarios del organismo lo harán mediante videoconferencia. Los mismos intentarán seguir consensuando mecanismos para avanzar en las negociaciones de nuevos acuerdos comerciales con diversos países.

En la convocatoria se espera una devolución por parte de Brasil, Uruguay y Paraguay y una profundización del diálogo de entendimiento forjado en los últimos encuentros. En este sentido, el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, aseguró: “Debemos ampliar el Mercosur. Esto se debe hacer con prudencia, protegiendo el acero, los autos y la electrónica argentina porque tenemos problemas (económicos) internos y de exportaciones”.

En la última cita, los representantes nacionales del Mercosur postularon reservas en los tratados con Corea y Singapur. También problemas puntuales a resolver en los acuerdos con Canadá, Líbano e India. Hay una intención de ampliar las oportunidades con los países de América Central. Jorge Neme manifestó que la respuesta observada por parte de Brasil, Uruguay y Paraguay “fue muy buena, ya que comprenden nuestra situación”.

A su vez, Solá, aclaró: “En un marco de incertidumbre por la pandemia, planteamos hacer acuerdos por algunos productos y por otros no, en los tratados con otras naciones No es momento de acelerar convenios comerciales; pero estamos en la mesa de negociaciones, no nos levantamos. El mundo que viene después del coronavirus es incierto, más tenso y por regiones”.

El 24 de abril pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto consideró que “la incertidumbre internacional y la propia situación de nuestra economía aconsejan detener la marcha” en las negociaciones de acuerdos de libre comercio entre el Mercosur y terceros países o grupos de países. Esta situación puso de manifiesto la necesidad de un diálogo intrabloque.