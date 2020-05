“No comprendo cómo…” Celeste Cid publicó una reflexión en las redes

View this post on Instagram

Reflexiono en cosas que me hubiese gustado que me enseñaran a muy temprana edad: el autocuidado, en todo lo amplio del término. ⁣ ⁣ La consciencia del cuerpo -como vehículo terrenal que me permite hacer todas las cosas que hago.⁣ ⁣ El conocimiento de sus (mis) tiempos: qué alimentos me nutren – no “qué engorda” o “nos hace más flacas/os” , como si estar flacas/os fuera sinónimo de salud, lo cual -sabemos- no necesariamente va de la mano.⁣ ⁣ La importancia de tomar agua. De hidratarnos. ⁣ De algo tan simple como la respiración.⁣ ⁣ De conectar sin “misticismos” con mis dolores, en vez de atacar cada síntoma con pastillas de turno (dolor de cabeza, dolor de panza …el que sea)⁣ ⁣ Animarme a ver un poco más allá, y preguntarme ¿qué me está avisando mi sistema? ¿qué me quiere decir esto que siento?⁣ ⁣ El autocuidado también como forma de atención a los vínculos que establecemos: qué permitimos y por qué. ⁣ ⁣ Qué nos gusta y nos hace sentir bien, qué nos da tranquilidad.⁣ ⁣ Hace unos días tomé un taller con Julieta @astrologia_y_consciencia donde pude conectar con las cosas que me gustaban leer y estudiar de chica: vínculos, relaciones, patrones genéticos, indagar en el propio clan, en nuestros antepasados y la propia idea de vínculo que uno conforma a través de las experiencias de quienes nos antecedieron. ⁣ ⁣ ¿A qué tenemos asociado el Amor en nuestras familias? ⁣ ¿Amor-Compañerismo? ⁣ ¿Amor-Abandono? ⁣ ¿Amor-Violencia?⁣ ⁣ Cuánto de ésto uno replica y sigue perpetuando para seguir perteneciendo a su clan, y cuánto uno está dispuesto a salirse de ese bagaje de repetición para armar su propio camino, su propio modelo, -con nuestras leyes en primera persona-.⁣ Y con la consciencia -y la responsabilidad- de ser los verdaderos/as cocreadores/as de nuestra propia ruta, sin echar ninguna “culpa” a nadie, ⁣ más bien sosteniéndonos en la seguridad de que somos nosotros mismos quienes construimos nuestro relato,⁣ y allí una vez más: el autocuidado. ⁣ ⁣ No comprendo cómo estos temas no forman parte de los ciclos lectivos, desde pequeños;⁣ quizá allí estén todas las bases de las personas que luego seremos. 🤍