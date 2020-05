“No se lo consulté a nadie…” Barbie Vélez sobre su vuelta al Bailando

Este año, Barbie Vélez volverá al Bailando por un Sueño. La modelo tuvo su última participación en 2016, cuando se bajó inesperadamente del concurso. Este año vuelve con todo. La hija de Nazarena Vélez comentó cómo se tomó la noticia de su regreso su familia, especialmente su novio, Lucas Rodríguez, con quien vive hace alrededor de tres años. En una entrevista para El Trece, la modelo confesó que, esta vez, no le consultó a nadie. Tomo la decisión de volver al certamen sola.

“En otro momento no lo veía como una opción“, comentó Barbie. “Es un programa al que tenés que dedicarle mucho tiempo. No quería dejar de lado otras cosas, como la actuación. Pero este año me sentí preparada. De hecho, no se lo consulté a nadie. Si lo consultás, te mareás. Entonces me lo tomé personal. Le pregunté a la gente que me rodea. Muchos estaban de acuerdo, otros no. No me quería dejar llevar. Así que tomé la decisión sin decirle a nadie y después les conté”. El primero en saber que volvería a ser parte del Bailando fue su novio.

Así lo contó ella: “Él fue el primero en saber. Cuando recibí la propuesta me puse muy nerviosa, no sé por qué. Lo llamé y se lo conté. Me dijo que lo pensara, que estuviera tranquila. Él jamás me diría no hagas eso, nunca”, dijo. Además, agregó que su novio es bastante “perfil bajo” y no es muy probable que vaya a las previas del programa. La modelo vive con él hace tres años. Debido a la cuarentena, hace más de un mes, ambos se trasladaron a la casa de la madre de Barbie Vélez, Nazarena. ¿Cómo llevan la convivencia?

La modelo comentó que, a pesar de ser muchas personas en casa, la llevan bien. “Cuando nos enteramos que venía la cuarentena decidimos venir para acá por una cuestión de comodidad. También para estar todos juntos”, comentó. En la casa de Nazarena conviven ella y su novio, Santiago Camaño, sus hijos, Thiago, y ahora Barbie, y su yerno, Lucas. Para Barbie su familia es muy importante. Cuando le preguntaron si le gustaría que su mamá fuera a verla al Bailando, respondió inmediatamente que sí. “Re quiero que venga. Me contiene en un montón de sentidos”.

“No sé si ella quiera estar en la primera gala porque calculo que también va a estar nerviosa. Va a ser medio movilizante para todos”, comentó. Barbie Vélez tiene miedo de haberse olvidado por completo cómo bailar. Ya pasaron cuatro años desde su última presentación en el programa. “A mí siempre me pasó que me da mucho miedo llegar y olvidarme de todo. Es una pesadilla recurrente que tuve todos los Bailando. No exagero. Genera muchas cosas esa pista, es heavy lo que pasa”, dijo. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.