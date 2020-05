Oriana Sabatini rompió su encierro de 61 días

Europa fue muy golpeada en cantidad de muertes por la propagación de la Covid-19. Italia es uno de los países que más sufrió los fallecimientos por esa enfermedad. Tanto así que hace 61 días su población está en aislamiento social obligatorio. Como bajó la cantidad de contagio y muertes, en ese país se flexibilizó la cuarentena y se autorizó a salir a las calles para ciertas actividades. Ese motivo fue lo que le permitió a Oriana Sabatini poder salir de su casa. Así lo comunicó la modelo en su Instagram a sus seguidores en esa red social.

“Hoy después de 61 días encerrada, por primera vez salí a la calle. Me estuve preguntando todo este tiempo qué iba a sentir una vez que pudiera volver a salir. La realidad es que fue muy raro”, relató la novia de Paulo Dybala. Recordemos que el pasado 21 de marzo, ella había contado en la misma red que estaba enferma de coronavirus al igual que su pareja. “Hace un tiempo que yo estoy viviendo en Italia con mi novio. Hace dos días nos hicimos el test para saber si teníamos coronavirus, y dio positivo. Obviamente estamos bien, si no no estaría haciendo esto así”, relató la argentina.

Tiempo después Guido Záffora alegró a los seguidores de Sabatini. En el programa televisivo Intrusos, ya que reveló que la joven ya no tenía más coronavirus. “Hablé con ella y por suerte ya está bien recuperada y feliz de que haya dado negativo el último test que se hizo”, aseguró el periodista en la emisión del ciclo de espectáculos. Por ese motivo, las preocupaciones pasaron a estar en el lado del delantero argentino Dybala, ya que seguía dando positivo en los estudios. Fue el mismo jugador de la Juventus que comunicó su mejoría en su Instagram. “Mi imagen lo dice todo, finalmente curado de Covid-19”, había publicado.

De vuelta a las canchas

Ya curado de su enfermedad, que lo tuvo a maltraer durante cerca de un mes, el delantero entrenó en forma individual en el predio que el club de Turín posee. Lo hace con estricto cumplimiento de los protocolos que impusieron las autoridades de la liga italiana a todos los clubes. Dybala llegó por la mañana en su automóvil y con barbijo puesto. Saludó desde lejos a las personas que lo recibieron y se dispuso a iniciar su rutina para recuperar estado físico.

El fútbol italiano reinició sus actividades internas tras recibir la autorización del Ministerio del Interior de Italia el domingo pasado. En una primera etapa sólo están autorizados los entrenamientos individuales y se debe respetar con firmeza el distanciamiento social de los deportistas del equipo. Todavía no se anunció el regreso de los partidos de fútbol en la península ni si habrá presencia de público. En Europa, sólo la liga alemana tiene fecha de reinicio: será a puertas cerradas, desde este fin de semana.