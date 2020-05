¿Qué pasó con “Separadas”?

View this post on Instagram

Holaaa 👋🏼 Hoy vino Adrián Suar al local!! 🌸🌷 Vi todas sus pelis, la de Gachi, Pachi y todas las demás 😋 Es mucho más lindo personalmente aunque es bastante más bajito 😁 Gracias @elchuecosuar por sacarte una foto con nosotras!! te quierooo 🥰 . . . Caro 💋 🧚🏻‍♀️ #besosyabrazoscarito