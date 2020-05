Ricardo Darín eligió entre el teatro y la televisión

Ricardo Darín no extraña la televisión y prefiere el teatro y el cine. El actor fue entrevistado por Pablo Gorlero en su programa “Parece que viene bien”, que se emite por la radio porteña la Once Diez. “Mucho no me llaman (de la TV). Supondrán que soy un gran actor y no sé qué cosa, pero hay muchos grandes actores en la ficción argentina. Yo tampoco me acerco demasiado, porque yo nací en un estudio de televisión, no siento tener deudas con el medio. Hice mucha televisión, muchísima, más de la recomendada”, advirtió.

Para que no queden dudas, Darín agregó: “después encontré ese andarivel de dedicarme al teatro, que es lo que verdaderamente me apasiona y la suerte de poder hacer películas con algunos libros muy buenos”. “Empecé a tener la sensación que podés hacer tu oficio con otros medios, con más espacio y sin la velocidad que requiere la televisión. A mí me daba buenos frutos y me fui quedando abrazado a esas dos herramientas. Pero no tengo nada en contra de la televisión, es un medio que valoro muchísimo”, expresó.

Las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus lo encontraron en plena actividad. “Vivo haciendo teatro. Antes de salir de gira (con “Escenas de la vida conyugal”) ya me imaginé que las cosas iban a ser así. También estoy sufriendo con un proyecto para ver cuándo se van a abrir las cosas para llevarlo a cabo, pero soy de los que menos se pueden quejar, soy un privilegiado. No he sentido la tormenta de la escasez, no voy a ser yo quien me queje. Fantaseo con volver a trabajar, pero en nuestro oficio hay que planificar con mucha anticipación”, respondió Ricardo.

Distintas realidades

“La cuarentena me bien tratando bastante bien, dentro de las circunstancias reinantes. Hay distintas realidades y hay gente que no tiene las posibilidades de tener un confinamiento respetando las normas de aislamiento que sugieren y proponen que disponen los funcionarios y la gente de salud. Es lo que más nos preocupa a todos, en esa situación es donde están cifradas las esperanzas de que esto no se convierta en una catástrofe, como en otros lugares del mundo”, alertó el director.

Darín resaltó que “hay desajustes que se producen en situaciones extremas como esta, cuando hay un desastre los primeros que acuden a ayudar son los que menos tienen, que son los que saben lo que significa no tener”. Y se pronunció por estar “del lado de los más frágiles, de los más vulnerables”. “Uno se pone pesimista con el correr de los días. El planeta, la naturaleza nos está dando señales tan contundentes y sólidas que el que no quiere ver, no ve, y es difícil hacerlos cambiar de parecer, de que tomen conciencia”, agregó.

Para finalizar describió: “Yo espero que, por el bien de todos, podamos salir parados de esta situación de la mejor manera posible. Pero es muy difícil para el Gobierno, tiene varios frentes abiertos pero lo que está por encima de todos es la salud. Tienen una papa que quema porque no hay ninguna suspicacia, es una situación realmente muy complicada. Depende de dónde estés parado en la sociedad internacional, tenés un paraguas más o menos amplio, entre quienes pueden bancar esta situación tremenda y los que no”.