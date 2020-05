Tafí Viejo: Controlarán la fiebre a quienes ingresen a la ciudad

La Municipalidad de Tafí Viejo, como parte de las medidas tomadas por la pandemia de Covid19, implementó un nuevo protocolo en los accesos a la ciudad. Personal de la Dirección de Salud, junto a la Dirección de Tránsito, realizan controles de temperatura a los automovilistas que ingresan a la ciudad.

Desde este martes se desplegó un exhaustivo control en todos los accesos a la ciudad. El municipio busca preservar a la población de posibles casos de coronavirus y, si es que son detectados, realizar un reporte inmediato de los mismos. Esta medida se suma a otras que se vienen ejecutando en la lucha contra el covid19 en la ciudad.

¿Cómo se procede?

El procedimiento indica que si la persona presenta 37,5 grados o más, lo que se considera fiebre, es de Tafí Viejo y tiene síntomas respiratorios, será retenido preventivamente y se le toman sus datos. Se comunica al programa de Emergencia Epidemiológica (0800- 555- 8478) y se activa el protocolo del SIPROSA.

Si la persona presenta temperatura de 37,5 grados o más, no es de Tafí Viejo y tiene síntomas respiratorios, no podrá ingresar a la ciudad y se le brindarán los números del programa de Emergencia Epidemiológica. Si no tiene síntomas respiratorios deberá dirigirse al servicio de salud más cercano.

Las autoridades informaron que quienes presenten síntomas como fiebre o problemas respiratorios podrán recibir atención médica sin derivación en los Consultorios Febriles. Estos estarán ubicados en las Policlínicas Pedro Solorzano, Catamarca 144, y Mercedes Serrano, avenida Alfonsín esquina Batalla de Tucumán, Lomas de Tafí.