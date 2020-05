Yanina Latorre disparó contra Jujuy Jiménez: “Le perdoné la vida”

Yanina Latorre criticó la actitud que tuvo Jujuy Jiménez. En el programa Los Ángeles de la Mañana ayer confirmaron que Juan Martín del Potro y Jiménez se separaron. “Fue una relación muy intensa en todo, pasó todo como muy rápido. Hoy la realidad es ésta: sí, nos separamos y los dos creemos que es lo mejor. No nos estamos hablando”, había declarado la conductora. Hoy, Latorre volvió a hablar del tema y opinó: “Ayer no era claro lo que decía. Nadie se separa porque se va al departamento con la mamá por WhatsApp. Es evidente que algo pasó”.

Además la panelista explicó los motivos de sus dudas respecto a la separación de la pareja: “A mí me empezaron a llegar versiones que no quise dar, le perdoné la vida. Ella le habría revisado el teléfono a Delpo durante la cuarentena. Son muchas horas juntos, 24 horas. Por ahí ella encontró algo viejo que él no borró. Una mina que le dijo ‘te extraño’. No sé si él la estaba engañando, pero hecha la ley, hecha la trampa. Igual, hay gente se las apaña para engañar en cuarentena.

Yanina refutó sus sospechas, y recordó dichos que hizo hace poco la cantante Jimena Barón respecto a sus exnovios. “Hace diez días Jimena Barón dijo que retomó las charlas de WhatsApp con varios exnovios. ¿Uno de esos ex no será Del Potro y Jujuy lo encontró?¡Yo ayer relacioné todo! Por ahí Jimena se puso a hablar con Juan Martín, lo vio Sofía y esas cosas traen problemas a las parejas jóvenes”, detalló la esposa del comentador argentino Diego Latorre.

“Dispuesta al cambio”

En su cuenta de Instagram, Jiménez publicó una foto con la siguiente leyenda: “Transformando, liberando, soltando. ¡En todo eso ando! Dispuesta al cambio y con ganas de seguir soñando. Pensando en positivo, creyendo y confiando en que todo será para mejor”. Recordemos que Sofía y Juan Martín se conocieron en diciembre del 2018, pero ella tuvo que ir a Villa Carlos Paz, Córdoba, donde hizo una temporada teatral. Cuando Jujuy finalizó esa temporada, en marzo de 2019, Delpo tuvo que ir a jugar unos partidos de Tenis que duraron hasta Mayo de ese año. Por ese motivo, se demoró la consumación de la pareja.

Por el lado del deportista argentino, no hay declaraciones. La última publicación en la cuenta oficial de Instagram que tiene data del 17 de marzo de este año. Después de que se tuvo que operar de una rodilla por una lesión hizo el siguiente comunicado: “Quería saludarlos y contarles que después de casi dos meses en Miami por la rehabilitación de la rodilla, esta mañana tempranito pude volver a casa. Ya estoy cumpliendo con la cuarentena como corresponde. Intentaré seguir la recuperación lo mejor que se pueda”.