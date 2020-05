Billie Eilish pidió una orden de restricción contra un fan

Billie Eilish tomó una drástica decisión contra un fanático. La cantante de 18 años pidió una orden de restricción contra un joven llamado Prenell Rousseau, de 24 años, quien la estuvo acechando afuera de su casa durante varios días. El chico se presentó por primera vez en su jardín el lunes pasado. Tocó el timbre de la residencia y preguntó si ahí vivía Billie Eilish. Quien atendió el llamado esa vez fue Patrick O’Conell, el padre de la artista, que respondió que se había equivocado de casa.

Pero el fan lo volvió a intentar más tarde. A las 9 de la noche, se presentó otra vez en la casa de la cantante, mostrando un “comportamiento errático”, según dijo O’Conell. “Mientras esperábamos a que llegara la seguridad, Rousseau se quedó en nuestro porche, se sentó y comenzó a leer un libro mientras continuaba entablando un monólogo periódico. Mi padre le pidió en repetidas veces que se fuera, pero él se negó”, comentó la artista. La conducta del chico se continuó repitiendo por varios días.

Según dijo Billie Eilish, el joven se presentó siete veces en total. Y en cinco ocasiones no llevaba máscara de protección, algo necesario debido a la pandemia que se extiende en el mundo. En las otras dos oportunidades se quitó la máscara para entablar una conversación con los miembros del personal de seguridad. Al ver que este comportamiento se seguía repitiendo, la artista y su familia decidieron que debían recurrir a medidas más contundentes. Así, Eilish levantó una orden de restricción contra Rousseau. El chico tendrá que mantenerse a más de 182 metros de la cantante.

Esta es una medida temporal hasta que se decida qué hacer con él. No solo deberá mantenerse alejado de la artista, sino también de su familia. Y deberá detener cualquier tipo de contacto con ellos. Este tipo de situaciones no es extraño para los artistas de la talla de Billie Eilish. Taylor Swift vivió una experiencia similar en 2018, cuando un chico de 22 años se adentró en su casa sin permiso. Le dieron seis meses de encarcelamiento. Pero un año después, volvió a intentarlo mientras la cantante no estaba presente.

Hace alrededor de un mes, le pasó algo parecido a Ariana Grande. Pero en esta ocasión, el incidente podría haber terminado en una tragedia. Un acosador, obsesionado con ella, irrumpió en su casa e intentó matarla. La noticia se conoció hace una semana. El hombre no encontró a la artista en casa, pero sí a su madre, que logró una orden de restricción de cinco años para proteger a su hija. Debe permanecer a más de 100 metros de Ariana y de su madre. La madre de la artista, Joan, expresó sentirse angustiada por la posibilidad de que el hombre vuelva a su casa.