Cinthia Fernández se peleó con Karina Iavícoli

En el día de hoy, en el programa Los Ángeles de la Mañana, Ángel De Brito se comunicó por videollamada con Cinthia Fernández. El motivo fue los constantes cruces que tiene la bailarina con Karina Iavícoli. Cuando le consultaron a Cinthia por qué está molesta con la panelista contestó: “Lo que me pasa con Karina es que no se hace cargo de lo que dice. Hay varias notas que dijo, el primero fue con el tema de majo que se sintió muy ofendida. Eso lo sabemos todos porque fuimos a cenar y majo no nos acompaño. Ella fue súper sincera con el motivo”.

Ante esa situación, la exnovia de Martín Baclini aclaró: “A Lourdes Sánchez también le tira palos. Yo me enteré que por el grupo de WhatsApp, Karina es bastante agresiva. No trato de huecas a Lourdes Sánchez y a mí diciendo que entre las dos nos hacíamos una. Lo mío se quita estudiando periodismo. Eso hice cuando podía hacerlo, cuando yo era chica. Ahora no puedo estudiar una carrera”.

Karina iavicoli se defendió: “Yo aclaro justamente lo que pasó en el programa. Yo no sé quién, pero alguien se tomó el trabajo buscar la semana 72, qué fue mi primera semana cuando estaba en “LAM“. Había una pnt dónde se jugaba con un pulsador, casi ninguna adivinamos nada. En este contexto, jodiendo de que ninguna había adivinado, lo comenté fue que entre las dos, Lulú y vos, no hacían una. Si vos extrapolas ese momento y lo pones en el presente se saca de contexto”.

“No esperes líos”

Cuando Fernández le dijo que es constante ese tipo de ataque de Karina para las demás compañeras del programa Iavícoli respondió: “Yo no pienso eso, si vos querés ir a tu lugar que es el conflicto, yo me acercó, te acompaño y lo hablamos. De mi parte no esperes líos, porque no lo va a haber. Vos sabes que yo te tengo cariño, hemos hablado por fuera de la tele. Sos una Cinthia para los medios y sos otra fuera de la tele. Sé que sos una buena mina que se rompe el lomo laburando, para poder crear esas tres nenas hermosas”.

“Mezclan todo”

Karina explicó: “Lo que yo digo es que mezclan todo, no tengo nada en contra tuyo, ni en contra de Majo. Nunca les dije gato a Majo, es una apreciación que ponen otras personas en mi boca. Solamente hice una pregunta que quedó mal. Yo creo que vos lo amas a Martín en el fondo. Por eso me salió decir eso del alma. Porque como creo, y esto te lo digo con respeto, que fue un gran amor el que tuviste con él y a veces uno cuando ama mucho a alguien, uno no se recupera tan rápido de eso.

Cinthia le respondió molesta: “Primero, sí es verdad que necesito ir a un psicoanálisis. Pero el día que lo necesite voy a ir a una psicóloga. En segundo lugar, sí considero qué dijiste un cierto comentario machista. Porque siento que dijiste que Martín puede salir con otra persona, pero yo no. Yo no lo amo a Martín. Me parece que tengo derecho a rehacer mi vida en cualquier momento. Eso comentarios que vos decís tenes que tratar de evitarlos. Porque eso que vos haces pasa sucesivamente con todos. Pasa con Lourdes, con Majo y conmigo. Eso es lo que a mí me molesta de vos”.