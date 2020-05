“Dije cosas que no había dicho en 30 años…” Fede Bal habló de su nueva vida

Fede Bal comentó, en una entrevista con Vero Lozano, cómo se está sintiendo respecto a su enfermedad. Como lo anunció hace más de un mes, el actor tiene cáncer de colon. Esta enfermedad también afectó a su padre, Santiago Bal, años atrás. Ahora, Federico se enfrenta a un tratamiento de quimioterapia y rayos. Esto ha sido muy difícil para su madre, Carmen Barbieri. Bal contó en Cortá por Lozano, cómo fue darle esta terrible noticia a su mamá. “Fue durísimo”, dijo.

“Cuando te llega un estudio que no te dio bien, lo primero que pensás es en tu vieja. No pensé ni en mí, uno se pone en segundo plano. Por mí pensé, ‘bueno, se me viene algo grande, una nube oscura’. Pero, ¡imaginate mi vieja!”, empezó diciendo el actor. Inmediatamente fue a ver a su mamá. “Lo primero que hice fue armar valijas, llamé a mi hermana, llamé a uno de mis amigos y caí de sorpresa en su casa. Sentí la necesidad de que mi mamá estuviera tranquila”, comentó el actor.

“Le tocamos el timbre y con una sonrisa, la abracé. ‘¿Estás bien?’, me dijo. Yo le dije: ‘No, tengo cáncer. Así que tratemos de pensar en un viaje a Disney, porque vos siempre decías que cuando te pasara algo íbamos a ir. Así que empezá a sacar un viaje en cuotas, porque tengo para rato’. Empecé a joder. ¿Qué puedo hacer? Si yo no me puedo reír de este momento, no sé… Creo que el humor salva. Así que la abracé. Imaginate mi vieja, hizo un lío. ‘¿Por qué no me pasa a mí?’, decía”, contó Fede Bal.

Más tarde, el actor comentó que, desde que recibió el diagnóstico, sus prioridades cambiaron. Estuvo haciendo varias llamadas a seres queridos y personas que pasaron por su vida anteriormente. Así lo contó él: “Lo que puedo decirte es que las prioridades cambian. Ahora siento que soy otra persona. Alguien completamente distinto a quien era. También creo que hay una lección súper importante para toda la gente que atraviesa situaciones de salud, como la que estoy viviendo”.

"Hay cambios pequeños y otros muy grandes. En estos dos meses le dije cosas a gente que no había dicho en 30 años. Me fui de varios grupos de WhatsApp, dejé de ver mucha tele. Ahora elijo el contenido que veo", comentó. Es que Fede Bal protagonizó miles de escándalos en la televisión. El actor, además, tuvo algunas relaciones sentimentales complicadas, que incluso terminaron en problemas legales, después de haber empezado en el medio.