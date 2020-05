“¿Dónde está el machismo?” Mariana Brey respondió al tweet de la China Suárez

La China Suárez se cansó de que se hablara de su embarazo y su relación con Benjamín Vicuña en televisión. La actriz publicó un descargo en su cuenta de Twitter apuntando contra una periodista, de la cual no dio el nombre. Todo indica que se trataría de Mariana Brey, una de las panelistas de Los Ángeles de la Mañana. La angelita había dicho que María Eugenia había ocultado la información sobre su embarazo porque estaba separada de Vicuña. Esto despertó el enojo de María Eugenia.

“Que peligrosas las mujeres PATRIARCALES y MACHISTAS. Más aún ocupando un lugar en los medios de comunicación. Las cosas que uno debe escuchar en el 2020”, había escrito la actriz en la red social. Recibió alrededor de 13 mil likes. Y claro que llegó hasta Mariana Brey. Ella se defendió en LAM. Aunque la China Suárez nunca dio su nombre. Esto fue lo que dijo la panelista: “No dije que volvieron por el embarazo, no tengo ni idea. Si te digo que coinciden las fechas”.

Mariana Brey le respondió a la China Suárez

“No hay que ser ningún experto. Ella salió al aire en este programa un 26 de noviembre y confirma que está separada. Está embarazada de 24 semanas. Si vos salís en un programa de televisión y decís que estás separada…”, comentó. “Capaz no se refiere a ninguno de nosotros. Yo no creo que ninguno de nuestros dichos fuera machista. Tengo que demostrar que tengo coherencia entre lo que dije ayer y lo que voy a decir ahora. Te lo hablé hoy a la mañana y te mandé un mensaje”, expresó Brey.

“No tengo nada que contestar porque no me puedo hacer cargo, pero sí puedo decir que no siento que nada de lo que dije ayer esté relacionado con el machismo, ni con tener una mirada patriarcal”, dijo, ahora hablándole directamente a la China Suárez. “Te tomo que la opinión de que volvieron por el bebé puede molestar, ahora, ¿dónde está el machismo ahí?”, comentó la panelista. Y continuó defiendo sus dichos diciendo que el machismo “lo tenían los otros”, no ella al contar la noticia.

Que peligrosas las mujeres PATRIARCALES y MACHISTAS. Más aún ocupando un lugar en los medios de comunicación.

Las cosas que uno debe escuchar en el 2020 chicxs. pic.twitter.com/uVpesuiBdU — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) May 12, 2020

“El pensamiento machista lo tiene el resto. Tengo que defender lo que dije. Yo di mi opinión. El 26 de noviembre anuncia que está separada y tiempo después se entera que está embarazada. Quizás desde el amor se preguntan qué hacer. Podés atravesarlo sola estando embarazada de otra persona. Más libre que la China no hay y muchas mujeres tienen hijos solos”, terminó la angelita. ¿Qué dirá ahora la China Suárez? Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.