El Pocho Lavezzi denunció a Yanina Screpante

El programa de hoy de Los Ángeles de la Mañana analizaron el caso de extorsión al Pocho Lavezzi. Luego de que pasaron una nota que le hizo Maite Peñoñori en su momento a Yanina Screpante, cuando estaba como participante en el Bailando, Karina iavicoli dijo: “Hay una historia túrbida de amor. Es muy difícil finalizar una relación y siempre queda algo. Me parece que ahora sí la relación (entre Lavezzi y Yanina) llegó a su fin porque él realmente muestra está feliz con alguien más (Natalia Borges, nueva pareja del argentino).

Además, la panelista opinó: “Por momentos parecía como que iban y venían, pero ahora sí hubo un corte. Él tiene una postura muy clara con respecto al dinero y por la división de bienes. Se refiere a la relación que tuvo con Yanina, él dice que Screpante está muy bien económicamente”. En ese momento, Yanina Latorre dio su opinión: “Screpante no está mal económicamente. Él es un tipo muy generoso, en su momento le regaló dinero y le abrió la cuenta cuando estaban juntos. Fue como un detalle de un tipo que juega al fútbol y está con alguien con la que no se casó”.

Latorre se posicionó del lado de la expareja de Lavezzi: “Si bien le regaló dinero, tampoco es tanto para el tiempo en que ella lo acompañó. Yo sé que hay cifras que no está bueno dar, pero para un tipo que tiene la cantidad de plata que tiene él, no le dio nada. Ella vivió al lado de él más de 10 años. Tiene casi 40 años, dejó su carrera por él y lo acompañó a todos lados. Ella quiere que le ponga un departamento a su nombre y, evidentemente, algo más de dinero. Eso no me parece mal, es como cualquier matrimonio que se separa”.

“No terminó de cerrar”

Martín Candalaft agregó un dato sobre la denuncia judicial: “Me contaron que hay alguien que puede llegar a estar detrás de todo esto. No estamos acusando a nadie. La justicia está investigando, pero hay algo que no terminó de cerrar entre Yanina Screpante y Lavezzi. Por eso es que él la menciona en la denuncia”. Y detalló: “Lo que viene investigando la justicia son delitos graves: hostigamiento digital y suplantación de identidad, porque alguien le clonó su página de Facebook. Y a partir de ahí empezaron a difundir videos y fotos íntimos sin autorización de la víctima”.

Ángel de Brito quiso profundizar en el tema y preguntó: “¿Cintia quién es que sabes de ella? No es Fernández“, aclaró el conductor, ya que una expanelista del programa tiene el mismo nombre que la anteriormente mencionada). Y dijo: “Yo no lo conozco a Lavezzi, pero no creo que debe hablarse con 9000 personas. Después le dé lo que le pasó con Diarco, más cuidadoso debería ser”. Para finalizar Martín explicó que según lo que se sabe, la mujer es una persona que vive en Brasil y que es empresaria.