FIFA: no habrá “The Best” por el coronavirus

El coronavirus viene afectando el normal funcionamiento de muchos sectores en el mundo. El fútbol no está ajeno a esto, y desde principios de marzo todas las competencias están paradas. Por esta razón, la FIFA decidió que el premio “The Best” de este año quedará desierto. La gala de la premiación se iba a realizar en la ciudad italiana de Milán, y Messi iba a defender el primer puesto.

NA informó que la medida de cancelar “The Best” se tomó tras las últimas decisiones de aplazar varios torneos que aún quedaban vigentes este año, como el Mundial femenino sub 20 que se disputará en febrero de 2021, el Mundial sub 17 femenino, que será en febrero y marzo. Por su parte, el Mundial de fútbol sala de la FIFA, también quedó postergado hasta principios de 2021.

En la mencionada gala, el capitán de la Selección argentina y futbolista del Barcelona de España, Lionel Messi, iba a defender el primer puesto obtenido el año pasado. El premio que reconoce a los mejores jugadores y entrenadores de la temporada, se habría desvirtuado en cierta manera por el hecho de que el fútbol lleve parado los dos últimos meses y pueda volver en diferentes condiciones una vez que se retome la competición.

Además, las numerosas muertes que provocó la pandemia de coronavirus en todo el mundo hacen que no sea el mejor momento para hacer galas de celebración. Hasta el momento, la única competición de la FIFA que sigue en pie sin haber sido suspendida o modificada es el Mundial de Clubes que se celebraría en Abu Dhabi, en principio, en el mes de diciembre. Este torneo reúne a los campeones de todos los continentes.

El fútbol está volviendo de a poco

Las competencias de fútbol está volviendo de a poco en diversas partes del mundo. En Europa, el primer país en volver a los entrenamientos fue Alemania. En España y Portugal los jugadores retornaron este lunes, aunque autoridades confirmaron que dos dieron positivo en el test de coronavirus. Por su parte, en Argentina, el ministro de Salud confirmó que todavía no hay fecha de retorno.