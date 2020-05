“Los voy a extrañar…” Agustina Cherri se despidió del elenco de “Separadas”

View this post on Instagram

Esta es la primera foto que tuvimos todas juntas. Donde la ansiedad, las ganas y el desafió formaban parte de nuestros dias, cada uno desde su lugar hizo lo suyo, actores, productores, directores, equipo técnico, maquillaje, peinado, vestuario, edición, prensa, y sigue y sigue la lista. SOMOS MUCHOS los que hicimos @separadas , somos muchos los que hoy nos despedimos de manera virtual con un nudo en la panza. Estamos viviendo un momento histórico, y deseo de corazón para nuestra industria como para tantas otras, una solución sana y equitativa para los trabajadores y sus familias. Los voy a extrañar. Polka ❤️