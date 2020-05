Luciana Salazar saltó contra Polka por cancelar una novela: “La prioridad debería ser…”

Luciana Salazar sigue sorprendiendo con sus tweets. Esta vez la modelo disparó contra una importante productora argentina, Polka. A través de su cuenta oficial de Twitter, la conductora se expresó sobre la cancelación de Separadas, la tira que se emitía en El Trece y debió suspenderse debido a la pandemia. Ayer, la producción dio a conocer que la serie no continuaría en pantalla, con motivo de la extensión de la cuarentena. Así, el equipo técnico y su elenco se quedaron sin trabajo.

Las protagonistas del elenco de Separadas se despidieron, una por una, de la serie. Ninguna de ellas se esperaba la noticia, tampoco su público. La tira solo pudo emitir 35 capítulos en el canal. Se esperaba que se extendiera durante todo el 2020 pero solo pudo estar dos meses en pantalla. Aunque recientemente se levantó la cuarentena para varios rubros, la ficción no estaba presente entre estos. Tampoco es claro cuando terminará el aislamiento para poder volver a grabar.

Cuando Luciana Salazar se enteró de la noticia fue directo a su cuenta de Twitter y escribió: “Es natural que haya diferencias entre los ACTORES y las productoras, en este caso Polka. Pero en este momento la prioridad debería ser evitar que una de las pocas productoras que hace ficción nacional desaparezca. Defender a sus agremiados también es procurar que tengan trabajo”, dijo la conductora. Aunque tuvo algunos likes, después de este posteo, la modelo se llevó más que nada críticas.

“¿Polka? ¿Por qué no miras a las villas, al conurbano… Salí del huevito Kinder de plástico en el que vivís…”; “Hay otras prioridades, el Estado debe atender a los millones de pobres que hay en el país. Los productores que puedan y la juntan con pala, ayuden a su gente”; “¿Vos querés decir que estaría bien que el Estado la salve? A mí me parece que no. Lo siento”; “¡No te pongas del lado de los empresarios y abandones a los trabajadores!”, le comentaban sus seguidores.

Pero Luciana Salazar no respondió a ninguno de estos comentarios. Horas más tarde, compartió una propuesta del actual gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Y explicó: “Interesante proyecto de ley impulsado por el gobernador de Nueva York. Si al terminar el estado de emergencia, las corporaciones no contratan el mismo número de empleados despedidos durante la pandemia, tendrán que devolver los fondos de ayuda que recibieron del Estado”. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.