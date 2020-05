Luisana Lopilato habló sobre su hijo

En el programa Intrusos, conducido por Jorge Rial, el día de hoy hablaron con Luisana Lopilato. El conductor afirmó que Lopilato paso por algo que es “La pesadilla de todos los padres”. Y consultó por la salud de Noah (uno de sus hijos). La modelo contestó: “Mis tres hijos están bien. Hay muchas personas que siguen comentando sin saber que el cáncer es un camino largo. Yo lo estoy viviendo, gracias a dios mi hijo está bien. Yo soy una mujer de mucha fe y confío mucho en que mi hijo va a estar bien. Lo voy a tener por muchos años. No existe otra posibilidad de mi cabeza”.

Rial siguió haciéndole preguntas a Luisana: “La tuya es una familia de mucha fé. En algún momento, donde todo fue incierto hasta que se logró saber bien que tenía tu hijo, ¿dudaste de esa fe?”. Ella contestó: “Yo nunca dudé de mi fé. Pero sí tuve mucho enojo. También tuve un poco de muchas preguntas. Mientras transite de todo lo que pasó Noah, me aferré más a esa fe. Hasta el día de hoy sigo diciendo que todo ayuda incluso las oraciones. No te haces una idea de la cantidad de amor de la gente que recibí. En oraciones, en la calle”.

Y relató: “La gente me abrazaba y me decía: ‘Lu te amo, qué bueno que tu hijo está bien’. Desde que salía de la puerta de mi casa al supermercado, a Michael (Bublé) y a mí nos abrazaban. Fue lindo saber que no estábamos solos y que toda esa gente estuvo con nosotros”. Jorge reafirmó esos dichos: “Esa energía se siente mucho. Esas cadenas de oraciones, el abrazo que nos contabas que te daban en el súper”. Lopilato expresó: “Es lo que te hace decir vamos para adelante. Yo cada 3 meses tengo que hacer un chequeo. Vamos, lo hacemos y ya voy confiada”.

“Es feo ir”

Sin embargo contó: “Es feo ir. Siempre la semana anterior estoy más tensa. Porque es volver a vivir todo eso. Pasó en el mismo lugar, con los mismos doctores. Pero es bueno verlo mi hijo crecer sano y con energía. Yo ya no quiero ni que duerma”. Cuando Jorge le preguntó si Noah necesita un cuidado especial, la actriz dijo: “Noah es un chico normal. Cada seis meses tenemos que ir a hacerle los estudios, antes era cada 3 meses. Por eso te digo que toda esta situación lastima. Yo no necesito que me venga estos rumores encima”.

Con eso se refirió a los rumores de que Michael bublé está ejerciendo violencia de género sobre la actriz. Antes esos dichos aseveró: “A nadie le gustaría leer las cosas que ponen en internet porque no es lindo. No es la realidad que estoy viviendo”. Lopilato reafirmó: “Estas son acusaciones de personas que no nos conocen”. Recordemos que la pareja tomó la decisión de no hacer más transmisiones en su cuenta en Instragram por recomendación de sus abogados.