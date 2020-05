Mariana Diarco dijo que el Pocho Lavezzi miente

En el programa de hoy de Nosotros en la mañana (ElTrece), Tomás Dente dijo que se comunicó con Mariana Diarco por el momento de extorsión que actualmente esta viviendo el Pocho Lavezzi. Recordemos que años atrás, el exfutbolista había denunciado a la modelo. “Básicamente, yo hablaba con Lavezzi hace muchos años atrás. Cuando yo me pongo en pareja dejo de hablar con él”, comenzó contando. Además aseveró: “Él me seguía enviando material, fotos, videos y demás. Cuando yo le pido públicamente que me deje de enviar cosas, me hace una falsa denuncia penal por extorsión”.

Y aclaró: “¿Por qué digo falsa? La denuncia penal me la hizo, pero después de haber salido sobreseída en esa denuncia de extorsión, Yanina Screpante sale en una nota. Ahí dice que yo no lo había extorsionado, sino que lo hicieron para que cierre la boca. Así que básicamente le debe estar pasando lo mismo (al Pocho). Debe haber mandado fotos a otra chica y la nueva novia (Natalia Borges) lo debe haber enganchado. Este tipo que tiene cero respeto por la Justicia. Debe estar haciendo esta nueva falsa denuncia por extorsión. La verdad no le creo nada, es un mentiroso serial”.

La nota a la que la vedette se refirió sobre Screpante es una entrevista de hace unos años cuando Yanina participó del bailando. La entrevistadora fue Maite Peñoñori. Screpante en ese momento dijo: “Hicieron eso (la denuncia por extorsión) como para que se calle (Diarte). Por suerte durante 4 años tuvo que cerrar el pico. Claramente nadie le cree, es una pobre chica que busca fama. Mira que yo no tengo porqué defenderlo (a Lavezzi), esto es una mentira. Ella no ganó ningún juicio, fue sobreseída. Se la puso de extorsión para que se quedara callada”, había declarado.

“El Pocho Lavezzi es víctima de una extorsión”

Recodemos que ayer, en el programa conducido por Ángel De Brito, hablaron del nuevo caso de extorsión que le quieren hacer a Lavezzi. Con un video informaron: “El Pocho Lavezzi está siendo víctima de una extorsión y presentó una denuncia ante la justicia. Según el expediente, lo estarían amenazado como viralizar videos íntimos, sí es que no entrega una suma de dinero. La fiscalía ya tendría identificada a la persona que lo está chantajeando y se trataría de una examante. El Pocho está sufriendo uno de los delitos más comunes en los últimos tiempos”.

“Se trata de un tipo de venganza dónde se utilizan fotos o videos tomados en la intimidad. Quieren publicarlos sin el consentimiento del protagonista en internet. Puede ser por despecho o traición. Pero esta no es la primera vez que Lavezzi queda envuelto en una causa judicial parecida. En 2014 denunció a Mariana Diarco por extorsión, después que la vedette contara en televisión que tenía un video íntimo que le había enviado el futbolista. ¿Qué se esconde detrás de esta extorsión? ¿Una ex novia con ganas de hacerse famosa?”, cerraba el informe.