Oriana Sabatini habló de su enferemedad

Luego de salir después de dos meses de su hogar por el aislamiento social obligatorio decretado en Italia, Oriana Sabatini contó en su cuenta en Instagram cómo se sintió. A través de historias en esa red social comentó: “Hoy después de 61 días encerrada, por primera vez salí a la calle. Me estuve preguntando todo este tiempo qué iba a sentir una vez que pudiera volver a salir. La realidad es que fue muy raro”. Si bien tuvo respuestas positivas por parte de sus seguidores, también hubo quienes la criticaron por sus declaraciones.

La novia del futbolista argentino Paulo Dybala salió a aclarar sus dichos mediante un comunicado en su cuenta de Twitter.”Veo que mis declaraciones sobre mi primer salida de la cuarentena generaron un poco de molestia en algunas personas. Para no quitarles el sueño, claramente tengo MUCHO mas para decir que simplemente fue ‘raro’. como también tengo mucho para contar sobre los 61 días en cuarentena. De los cuales la mitad pase infectada. Si quieren hablar de cosas serias, saben donde contactarme”, comenzó escribiendo.

Para tratar de dar un cierre, Sabatini dijo: “Total todos esos portales saben que tienen mi teléfono. Se encargaron de acosarme durante todo este tiempo. Dije lo que dije porque puedo, y porque tenia ganas de hacer un comentario liviano, veo que hoy ni siquiera eso se puede”. Uno de sus fans le respondió: “Ori, tranqui en su casa, haciendo un story súper chill y no uno para la posteridad. Estáis comentando ese story,pero no me acuerdo haber visto sus comentarios cuando subió los que estaban llenos de información y punto de vista personal sobre el coronavirus”.

El apoyo de sus fans

Otro usuario de Twitter le puso: “Siempre tan clara. A todo esto no tiene sentido lo que se armó solo porque dijiste que fue raro. Lo que suben los medios y quiénes eligen hacer eco de eso dándole más dimensión es algo que no lo controlas vos”. @Orianistaalways expresó su apoyo a la modelo: “En épocas de crisis deberían tomar su tiempo y hablar de otras cosas en vez de fijarse si salís o no. Vos seguí contando cuando salgas y cuando no, total sos dueña de decir y dejar de decir lo que quieras. No saben de que hablar y te agarraron de punto. Ni bola bebé”.

Recordemos que tanto la influencer como su pareja actual (Dybala) están curados de coronavirus. Luego de dar varias veces positivo a la enfermedad en los sucesivos estudios que se hicieron, dieron negativos en el último test. La pareja siempre usa sus redes sociales (sus cuentas en Twitter y en Instagram principalmente) para informar lo que hacen y viven todos los días. Se muestran muy unidos en fotos y videos. Mientras Oriana pudo volver a recorrer las calles de Turín, su novio se reintegró a los entrenamientos del Juventus, aunque con estrictas medidas de seguridad sanitaria.