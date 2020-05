Ricardo Arjona le dedicó un piropo a Barbie Vélez: “Fue una sorpresa…”

Días atrás, Barbie Vélez se llevó una gran sorpresa en las redes sociales. Uno de sus cantantes favoritos, Ricardo Arjona le dedicó un mensaje. Esto ocurrió después de que la modelo posteara un video maquillándose en su cuenta de Instagram mientras sonaba una canción del guatemalteco de fondo. Ella había etiquetado a Mundo Arjona, la página oficial del cantante, en su post. Pero jamás se imaginó que él mismo reaccionaría al video. ¿Qué le dijo Arjona a Barbie Vélez?

La canción que sonaba era Hongos. Junto al video, Barbie había escrito: “Ganas de huir de aquí… Como diría mi queridísimo Ricardo Arjona. Pero no, solo me maquillo para sacarme unas fotos. No me puedo sacar está canción de la cabeza ¿Ustedes, que hacen?”, dijo. Para la sorpresa de Barbie, el cantautor vio el video y reaccionó con un me gusta. Pero además, decidió compartir su publicación con un mensaje: “En blanco y negro también hay color”, escribió el guatemalteco.

Más tarde ella le respondió: “Ay lloro”. La hija de Nazarena Vélez no pudo contener su alegría ante la respuesta de su ídolo y compartió el mensaje en su cuenta. Tomás Dente dio a conocer esta noticia en Nosotros a la Mañana y comentó: “No solamente le likeó la foto sino que también le tiró un piropo”. Entonces se comunicó con Barbie, que le dijo al resto del panel: “Para mí fue una sorpresa absoluta, no podía creer cuando lo vi. Yo lo amo desde hace años, soy híper mega fanática. Así que, la verdad, no lo podía creer. Pero bueno, estoy feliz, me parece un genio y estoy chocha”.

Por otro lado, Barbie se está preparando para una nueva edición del Bailando por un Sueño. La actriz volverá al certamen después de una ausencia de cuatro años. Y compartió que no se siente muy confiada: “Estamos ensayando por videollamada para estar en un programa que ve todo el mundo, ¡es un papelón!”, dijo en una entrevista para El Trece. Y, a pesar de su experiencia en el concurso, Barbie agregó: “De repente no te salen las cosas. Es como si mi cuerpo se hubiese olvidado”.

Sin embargo, Barbie Vélez dijo que este año se había hecho un lugar para ensayar y dedicarle a la pista el tiempo que merece: “Es un programa al que tenés que dedicarle mucho tiempo. No quería dejar de lado otras cosas, como la actuación. Pero este año me sentí preparada. De hecho, no se lo consulté a nadie. Si lo consultás, te mareás. Entonces me lo tomé personal. Le pregunté a la gente que me rodea. Muchos estaban de acuerdo, otros no. No me quería dejar llevar”, dijo. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.