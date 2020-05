Tini Stoessel se quiere casar

La cuarentena por la pandemia de coronavirus le cortó los planes que Tini Stoessel tenía para este año. “Me encontró en un momento súper especial de mi carrera, cerrando un ciclo lindo e importante. Vivimos en un mundo donde todo pasa muy rápido y no le das valor a las cosas. Ahora se frenó y tomamos conciencia”, dijo la cantante que dio vida a Violeta, el personaje que la catapultó a la fama. Debajo de los escenarios, la artista sigue colaborando con otros músicos mientras espera el amor definitivo.

Tini declaró: “Todos saben que me encantaría casarme. Tengo mis referencias de vestido de novia guardadas, sea invierno o verano”, le confesó ayer a la periodista Anais Castro, del canal on line HTV, en una entrevista vía Instagram. “El año pasado tuve la oportunidad de hacer una gira por Latinoamérica, recorrer muchos lugares de mi país y después por Europa, pero no pudimos hacer Madrid, fue una experiencia muy loca. La idea era cerrar todo el ciclo en el Movistar Arena, pero se pospuso por lo que está pasando ahora y se canceló para la fecha que era”.

Además, Stoessel comentó: “También tuvimos que posponer el lanzar el nuevo álbum, porque no tuvimos tiempo para sacar las fotos y todo lo que queríamos hacer, con varios videoclips. Estamos viendo cómo va mejorando para ir acomodándonos”, añadió. “Cada uno fue viviendo muchas cosas en esta cuarentena con tiempo libre. Muchas personas se animaron a hacer cosas ahora y es algo positivo. Está bien dejarnos estar tristes si es que queremos estar tristes, es súperhumano. Aunque no me puedo ver con mis amigas, reconecté mucho con ellas, hablamos todos los días y nos quedamos hablando hasta tarde. Es una sensación extraña”.

Jugar con la música

La argentina dijo que aprovecha el aislamiento para interactuar con colegas y buscar nuevo repertorio: “me encanta jugar con la música y cantar de todo. Mis shows tienen desde baladas románticas hasta reggaetón. Me gusta que tengan distintos momentos, que sea una montaña rusa de emociones”. Y en su faceta de compositora, reivindicó lo romántico. “No dejo de lado crear canciones como ‘Ya no hay nada que nos pare’ y ‘Quiero volver’, que con la colaboración de Sebastián Yatra quedaron perfectas”, contó.

“El vínculo es muy fuerte”

Su paso del personaje adolescente de Violeta a posiciones más fuertes y jugadas fue paulatino. “Mis fans me conocen desde que tengo 13 años y el vínculo es muy fuerte. Violeta nunca va a dejar de existir. Fue un gran esfuerzo el cambio, nos tuvimos que preguntar cómo hacemos para generar esa transformación que demoró cinco, seis años. Todo se fue dando de a poquito, gracias a que fueron creciendo conmigo y con Violeta, me llenaron de energía ya que tenían muchas ganas de ver lo que yo tenía para darles después”, sostuvo.

Para finalizar declaró: “Estábamos muy acostumbradas a escuchar a los hombres en el reggaetón, de a poco las mujeres hemos podido ir tomando fuerza. Hoy es normal que un hombre y una mujer puedan compartir un tema de reggaetón”, afirmó. Así hizo referencia a su participación con el dúo venezolano Mau y Ricky, donde desplegó toda su sensualidad. Además elogió a la colombiana Greeicy Rendón: “me gusta que trabajemos en equipo y que no busquemos competir entre nosotras, sino solo resaltar nuestro talento”.