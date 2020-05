“Ya tengo el vestido…” Stephanie Demner se casa con o sin pandemia

Stephanie Demner ya había programado su casamiento con Guido Pella. La pareja planea celebrar su boda el 18 de septiembre. Pero, la pandemia podría arruinar sus planes. Stephanie dio una entrevista para El Trece y comentó cómo lleva la cuarentena con su novio, y cuál es su plan B, en caso de no poder celebrar la boda como lo desea. Por empezar, la influencer aseguró que el casamiento sigue en pie. Debido al aislamiento, ambos tuvieron más tiempo de conocerse, y descubrieron que pueden pasar horas y horas juntos, sin problemas.

“Somos bastante ‘pegotes’ pero nunca estuvimos 24/7. Normalmente estamos juntos cuando nos vamos de viaje. A veces él se va solo y yo me quedo en casa. Entonces no nos vemos por semanas y nos extrañamos. Cuando él entrena se va a la mañana y vuelve en la tarde. Así que tenemos tiempo de extrañarnos. Pero ahora estamos juntos todo el tiempo. Y, por suerte, descubrimos que nos llevamos bien”, empezó diciendo. Y aseguró: “El casamiento sigue en pie”.

“Nosotros tenemos la fecha de casamiento para el 18 de septiembre. Si para el 18 de septiembre se pueden hacer eventos sociales grandes, nos casamos. Si no, lo vamos a tener que pasar para el año que viene, cuando Guido tenga vacaciones. Sería para noviembre del año que viene”, dijo Stephanie Demner, mientras se agarraba la cabeza, preocupada. Y comentó: “Yo estoy a punto de casarme acá, en el living. Ya tengo el vestido y tengo todo organizado. No manejo la ansiedad”.

“Me caso acá. Me caso por Zoom, no me importa. En vivo”, comentó la influencer. No sería una mala idea. Sus seguidores estarían encantados con la propuesta. Stephanie tiene 967 mil seguidores en Instagram. Más tarde, la chica comentó sobre los preparativos del casamiento. “Guido me dijo que hiciera lo que yo quisiera. Me delegó todo. Pero después, me lo tiró abajo. Él quería algo muy relajado. Y yo un casamiento. Para mí un casamiento es un casamiento. Para Guido era un ‘Pizza Party’. Entonces él ahí se acercó un poco más a mi idea y yo me mantuve firme en mis convicciones”, dijo.

La influencer comentó que su novio hasta le propuso aparecer en joggings en el casamiento. Y agregó: "Guido es muy relajado. Para él, el casamiento es un acto de amor, no le importa el protocolo. Le da lo mismo si las mesas están vestidas o no están vestidas; si la gente va formal o informal; tampoco le importa dónde lo hacemos", dijo ella. Mientras tanto, Stephanie Demner sueña con un casamiento de cuento de hadas.