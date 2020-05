Yanina Latorre arremetió contra Moria Casan

Yanina Latorre no tuvo piedad contra la representante artística Moria Casan. Lo que pasó fue que la diva dio una entrevista y trecordó el episodio de infidelidad que tuvo Diego Latorre con Natacha Jaitt. Hoy, en el programa que conduce Ángel De Brito, Los Ángeles de la Mañana, Yanina hizo referencia a la presentadora de Tv: “Es una pobre mujer Moria. Te voy a mirar a los ojos y a la cara, sos el ser más nefasto y humillador que hay sobre la tierra”.

En la entrevista, Moria opinó de la infidelidad de Diego. Y se refirió respecto a cómo sufrió la panelista con lo que pasó entre él y Jaitt. “No conozco una mujer en el medio que haya sufrido una humillación más grande que la de ella. Desde ese lugar me da una compasión, me parece que la humillación que padeció esta mujer la dejó muy mal. Al marido lo vi desesperado en los programas, con ganas de quitarse la vida. Estuvo llorando cuando le recordaron a la mujer que ya partió. El mismo lo dijo, son sentimientos que no se pueden negar”.

Cuando fue el turno de Latorre, comentó claramente furiosa: “Vos no me vas a perdonar nunca porque yo un día con buena fuente y con data dije que te habían jubilado del Bailando, y no me lo inventé. No te tenés que enojar con el mensajero, enojate con el que te jubiló. Y hace uno o dos meses cuando empezó la pandemia, dije que te levantaban el programa porque ustedes daban un mensaje peligroso por lo que había pasado con Mühlberger, y fue tal cual. Está Fantino, y de tú (por Moria) panelista, que era la mejor, quedó Luli Fernández“.

“No cambié”

Respecto a los dichos de Moria, Yanina le dijo a Ángel: “Yo soy la misma de siempre, no cambié después de que me metieran los cuernos. Sigo siendo la misma antes, durante y después. Que me digas que Diego estaba enamorada de Natacha, los dos sabemos que no era, la vio una vez en su vida. Se quiso suicidar o no, eso no sé de donde lo sacaste, porque sufrió por la locura y la humillación que le hicieron a él. Yo no me siento humillada por ser conruda. Ser cornuda no es una humillación”, sostuvo contundente.

Latorre se refirió a Moria: “¿Solamente porque di dos informaciones tuyas que no te gustaron sacas esta información Moria? Uno a veces tiene que cerrar la boca y decir: Sí, Yanina tenía razón. No me volvieron a llamar del Bailando, por ahora me limpiaron de AméricaTv“. Para finalizar dijo: “Yo me acuerdo más cuando vos humillaste a tu hija, tu sangre, por decir que hacía cosas malas. La echaste de un programa en vivo, no la dejabas entrar y te reías de ella porque se limpiaba con papel higiénico. Eso a vos te describe como persona y como madre. Te mando un beso Moria, sos una pobre mujer”.