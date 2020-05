“Casados con Hijos” introduce un personaje “nuevo e inesperado”

Casados con Hijos volverá en formato teatral. El elenco de la serie argentina se presentará en el Gran Rex 16 años después de la última emisión. Recientemente, se conoció que Érica Rivas, quien interpretaba a María Elena en la tira, no estaría presente en el show. Este era uno de los personajes más importantes de la serie, por lo que la noticia devastó al resto del elenco. Flor Peña dio una entrevista para la revista Gente, donde comentó cuál es el plan B de la producción ante esta baja.

El elenco expresó su angustia ante esta novedad. Marcelo De Bellis fue quien se vio más afectado al saber que la actriz estaría ausente. Él interpreta a Dardo, y María Elena era su pareja en la ficción. En entrevistas anteriores, el actor había comentado sobre la incomodidad de su colega. Y aseguró: “Acá hubo mucha dilatación en los tiempos por los acuerdos. Estamos todos muy felices y muy tristes a la vez porque es una baja sensible la de Érica. Incluso yo pensé en dar un paso al costado, pero la producción me dijo que no”.

Flor Peña, por otro lado, comentó que después de conocerse que Érica no estaría presente en la ficción, se comenzó a reescribir el guión. Como informamos anteriormente, la actriz no había llegado a un acuerdo con la producción, por lo que la sacaron del espectáculo. Érica no aprobaba el guión, ya que varios de los chistes eran machistas o se burlaban de su ideología. Entonces propuso modificarlo, pero no lo logró. De todos modos, después de su salida, fue inevitable la reescritura de los libros.

Ante la baja, Peña comentó que se introdujo un nuevo elemento a la trama. Se trata de la inclusión de un personaje femenino, “nuevo e inesperado”, según dijo la actriz. Este personaje, “desconocido por todos” no será un reemplazo de María Elena, pero sorprenderá con su aparición. Esto es todo lo que Flor Peña pudo revelar sobre la misteriosa incorporación. Por otro lado, la actriz comentó que en cualquier momento podremos ver videos de Darío (Coqui) y Luisana Lopilato (Paola). Ella y Guillermo Francella (Pepe), han estado entreteniendo a sus seguidores con pequeños clips.

El crecimiento de la pandemia detuvo el gran estreno de Casados con Hijos en el Gran Rex. El espectáculo estaba previsto para realizarse a inicios de este año. Incluso se vendieron alrededor de 60 mil entradas para su estreno. Pero la taquilla se vio frenada por el coronavirus y las necesarias medidas de prevención. El estreno se reprogramó para el 15 de enero de 2021, lo que le dio a la producción tiempo para pensar en nuevas estrategias. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.