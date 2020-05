Cinthia Fernandez ¿Hizo una indirecta para su exnovio?

La relación entre Cinthia Fernández y Martín Baclini no terminó bien. En su cuenta en Instagram, la expanelista del programa Los Ángeles de la Mañana subió una historia con el título “Lección del Karma“. Esa publicación decía lo siguiente: “Cuando un pájaro está vivo, se come a las hormigas. Cuando el pájaro está muerto, las hormigas se comen a él. El tiempo y las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento. No subestimes o lastimes a nadie. Puede que hoy seas poderosos, pero recuerda que el tiempo es más poderoso que tu”.

Algunos de sus seguidores relacionaron esas palabras como una indirecta para el empresario rosarino. Recordemos que ayer en el programa “LAM“, conducido por Ángel De Brito, Fernández discutió con Karina Iavícoli sobre la relación que tuvo con Martín. “Yo no lo amo a Martín. Me parece que tengo derecho a rehacer mi vida en cualquier momento. Eso comentarios que vos decís tenes que tratar de evitarlos. Eso es lo que a mí me molesta de vos”, había declarado Cinthia.

Anteriormente, en su cuenta de Instagram, Baclini también hizo un descargo con un video. En el archivo había refecciones sobre la vida. Eso hizo que sus fans pensaran que esas palabras iban dirigidas para Cinthia. “Ama tu forma de ser: nadie dijo que tenías que caerle bien a todo el mundo. Uno aprende a no ir a donde no lo invitan y a dejar de invitar a quien nunca viene. No tenemos que soportar todo. La paciencia tiene un límite y la vida está hecha para ser vivida, no soportada. Cuando se llega ahí, ya no hay vuelta atrás”, empieza expresando la publicación.

“Desea que estés ahí”

A continuación hablaba sobre algunas cosas que hace la gente: “Me gusta darle a la gente lo mejor de mi, y no me importa cuántas veces no lo valoren. Porque uno comparte lo que lleva por dentro y ellos te van a extrañar cuando le falte lo que tu les dabas. La gente que te quiere mucho, cuando lo pasa bien, desea que estés ahí. Quién no te quiere oír, no te escucha, ni siquiera si gritas. Quién te quiere entender, te entiende, incluso si no hablas”.

Para finalizar, el video que había posteado el exparticipante del Bailando. hablaba sobre seguir adelante tras una separación: “A veces dónde menos buscamos, es dónde más encontramos. Por ello agradece la gota que colmó el vaso, pues es la semilla del cambio que pedías. Soy de esas personas que les cuesta soltar, pero cuando suelto no hay fuerza atrás. Me autofelicito porque a pesar de todas las cosas que me pasan, aún le echo ganas a todo. De eso se trata, de brillar hasta con el alma rota. El tiempo siempre te mostrará lo que significas realmente para alguien”