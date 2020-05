De Brito opinó de la disputa entre La Faraona y Lussich

Ángel De Brito hizo una transmisión con el periodista Lizardo Ponce. Al comienzo de esa nota, Ángel dijo: “Estás haciendo cuatro o cinco horas por día de transmisiones muy buenas wacho. Me gustó la que hiciste el otro día con Yatra. Esa me gustó mucho, lo vi un ratito, pero no completo. De Tini se que no hablo. Sobretodo vi que hablo más de su música y de su carrera. Yo a Sebastián lo tuve en la radio el año pasado y es super buena onda. No lo conozco, ni lo vi nunca, pero me cayó bien”.

Cuando Lizardo acusó que De Brito agota a su compañera de “Yanardo“, Yanina Latorre, el conductor aclaró: “Ella se agota sola. El día que le quisieron robar, dijo que le dolía la cabeza, que no podía ni hablar. A los cinco minutos estuvo gritando y peleando. Ella sola se agota, yo no le pido nada”. Respecto al conflicto que tiene Latorre con las otras panelistas, De Brito dijo: “El otro día ví el vivo que hicieron (Yanina y Lizardo) junto a Lola (hija de los Latorre). Ella nombró a todas las panelistas que le gustaba y las que no les gusta. Son las que están en ‘LAM‘ sentadas.”

Ponce reafirmó lo que dijo el conductor: “Sí, Lolita quería que vuelva Franchín, que esté Cinthia, para ella el panel tiene que ser así”. Rápidamente, el influencer cambió el tema de la conversación y le consultó a Ángel sobre lo que piensa del enfrentamiento que tienen Martín Cirio con Rodrigo Lussich. “Pienso que La Faraona tiene razón. Rodrigo le afanó esa sección. Él (Cirio) mismo puso en su Twitter ‘Todos le robamos a todos’. Lo que me encantan son los ‘Faraniños‘ que se enloquecen y empiezan a atacar a la gente en las redes sociales”, contestó.

Acusación de plagio

Recordemos que desde hace algunas horas Martín Cirio acusó de robarles las ideas a Rodrigo Lussich por el segmento que el panelista de Confrontados (ElNueve) llamado “Artistas que envejecieron con cara de mujer”. En esa sección Rodrigo analizaba como fue el cambio físico de algunos artista a través del tiempo. Steven Taylor, Axel Rose, Paul MccArtney, Mariano Martínez, Camila Sesto y Guillermo Cóppola fueron algunos de los analizados.

La Faraona escribió en su Twitter: “Lussich me bloquea. Pero lo que no bloquea son mis ideas. Está choreando de lo lindo en Intrusos, subiendo famosos con caras de señora, pero sin nombrarme. Hagamos tt #lussichratera para que entiendan que hay que laburar. Y si nos inspiramos en ideas ajenas, mínimo decirlo y no hacerse el boludo”. Y la respuesta final de Lussich fue: “Ni idea de qué hablan, no lo sigo. No consumo su contenido, así que imposible copiar. Aparte ni sé de qué hablan en Twitter, lo tengo bloqueado. No trabajo para fanáticos de las redes”.