¿Embarazada? More Rial respondió por su inesperada visita al médico

Días atrás, Jorge Rial posteó una foto que le valió una oleada de críticas. El conductor de Intrusos rompió la cuarentena para ir a buscar a su nieto, Francesco, a la casa de su hija y lo compartió en las redes sociales. Esto se debió, según aclaró el periodista junto a la foto, a que Morena había tenido un problema de salud y debía visitar al médico. More Rial respondió al debate que se generó por esta visita. Nadie explicó por qué había ido al médico, por lo que surgió el rumor de que estaba embarazada.

More hizo un nuevo vivo en su cuenta de Instagram y aclaró lo sucedido. Por empezar, defendió a su papá: “Tuve que ir al médico chicos, no importan los motivos pero tuve que ir al médico”, dijo la chica. Su padre lo había explicado diciendo que se trataba de un caso de fuerza mayor. “Para los que se enojan. Mi hija tuvo un problema de salud y por eso lo fui a buscar. Con todos los permisos y recaudos del caso. No fue recreativo. No tome un avión, ni me crucé con nadie. Tampoco usé transporte público”.

“Una vez que se superó el momento volvió con su madre. Relax y gracias por preocuparse”, dijo el periodista. Se generó mucha especulación alrededor de esta visita al médico. Y los fans de More Rial asumieron que se trataba de un embarazo. ¿Qué dijo ella? “¿Embarazada? ¡No, chicos! ¡Ni en pedo! Aparte, ¿de quién? Sería como la Virgen María, más o menos”, dijo la chica. También aclaró que su hijo estaba bien. “A mi nene no le pasó nada, chicos. Yo tuve un problemita y se tuvo que ir con mi papá. Mi hijo no se cayó en un ningún momento”, dijo, ante las preguntas de sus seguidores que se imaginaban que le había pasado algo a Fran.

Morena está pasando por una ruptura amorosa. Hace unas semanas, se separó de Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo. El futbolista se fue a vivir a Córdoba y ahora solo ve a su hijo a través de videollamadas. Morena fue durísima con él. La hija de Jorge Rial aseguró que él la había engañado nuevamente, pero esta vez no lo toleró. Así que en medio de una terrible pelea, que se pudo ver a través de un vivo de More, Ambrosioni se fue. Ambos aclararon, en entrevistas anteriores, que no había chance de salvar la relación.

More Rial y Facundo Ambrosioni han tenido varias idas y vueltas a lo largo de su relación de pareja. Y parece que este es el fin definitivo del amor. "Veníamos muy cansados los dos", había dicho Facundo. "Era hacernos mal, entonces decidimos que ella siga con su vida y yo con la mía", aseguró. Ambos se bloquearon en las redes sociales y ya no hay oportunidad de volver. Según comentaron, ni siquiera se dirigen la palabra.