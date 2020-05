En un arrebato, una Intendente del Frente de Todos cerró un Hospital Monovalente

La intendente Roxana Paulón (FT) cerró un Hospital Monovalente, luego que un juez ordenara que una comerciante podía cumplir la cuarentena en su domicilio. Sucedió que una farmacéutica viajó a La Rioja a buscar medicamentos, y a su regreso, se encontraba aislada en el monovalente de Fiambalá. Pero, la farmacéutica presentó un hábeas corpus, y el juez Marcelo González ordenó que cumpla la cuarentena en su casa. Esto enfureció a la jefa comunal peronista.



Para Paulón, lo del juez fue una irresponsabilidad y una injusticia porque entiende que representa una desigualdad, vinculada a la situación económica de los vecinos que pueden pagar un abogado para presentar hábeas corpus. En tanto, le tiró toda la carga de los controles del aislamiento, de los particulares en sus domicilios, al Dr González. Cabe destacar que el Hospital Monovalente ya está cerrado y el municipio no tiene recursos ni personal para tamaña tarea.



Y efectivamente, tras la conferencia de prensa de la intendente de Fiambalá, las personas que estaban cumpliendo la cuarentena en la hostería municipal, acondicionada para efectivizar la cuarentena, abandonaron el lugar. Es decir que ni siquiera se esperó a que cada uno cumpla el aislamiento correspondiente para hacerlo de manera paulatina y sistemática, sino que primó el enojo y directamente se clausuró el lugar.



La noticia generó una reacción en cadena de otros comerciantes que consideran que, si no tienen síntomas, tranquilamente pueden cumplir con la cuarentena en sus domicilios. Esto ofuscó aún más a la jefa comunal fiambalense. “Nuestra propiedad es la salud” afirmó Paulón, aclarando que los controles en los portales se sostienen pero la cuarentena en los domicilios queda para la justicia, la policía y el personal sanitario.



“No estoy dispuesta a trabajar de esta manera poco seria, a que nos presenten habeas corpus y se decida quién sí y quién no cumple. Priorizamos la igualdad de condiciones para todos. El juez tomó la decisión de que dejemos ir a una persona a partir de una presentación judicial, muchos no pueden pagar o gastar en eso. La justicia un día te dice sí y otro día no, depende de quién sea”, dijo Paulón acotando que el COE está al tanto de todo lo decidido.