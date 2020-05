“Jamás voy a olvidar…” Flor Peña recordó los últimos momentos con su padre

El pasado 27 de abril, Flor Peña vivió una dura pérdida. Su padre, Julio Peña murió a los 75 años, después de enfrentar el cáncer durante dos años. Según lo definió la actriz, fue una “lucha épica y preciosa”. Flor dio una entrevista para la revista Gente, en la que contó cómo se despidió de su papá. Ambos se tomaron un tiempo para sanar conflictos del pasado. “Papá fue criado con la premisa de que el hombre debe ser fuerte. Que el padre debe ser padre, no amigo. Y así fue nuestro vínculo, cercano, pero sin amistad”, empezó contando.

“Fue en casa, estaba acostado y llorando me preguntaba: ‘¿Por qué me pasa todo esto a mí, si nunca he hecho mal a nadie?’ Y yo, que podría haberle dicho, ‘papi, ya vas a estar mejor…’, me sacudí el falso positivismo. Elegí otras dos respuestas. Por un lado, le dije: ‘Si te sirve, viejo, tu lucha fue épica, y siempre serás nuestra inspiración’; y por el otro: ‘Sé que a veces te hubiese gustado que tomara otras decisiones en mi carrera y en la vida, pero quiero que te quedes tranquilo, porque tengo la vida que elegí. Yo soy muy feliz’. Me miró con esos ojitos y dijo: ‘Gracias hija, tantas veces sufrí por vos…”, dijo la actriz.

Flor Peña comentó lo que le preocupaba a su padre: “Yo sé que muy en silencio él vivía la angustia de todo lo que se dijo de mí en los medios, de las mentiras, de las críticas. Él tenía la idea de que mi autosuficiencia, mi independencia, de algún modo me haría débil, desprotegida. Me decía: ‘Hija, vos solita… ¿vas a poder con todo…?'”, comentó la actriz. Flor reveló que le pidió perdón por “no saber ser hija”, mientras él le respondió con un: “Perdón si alguna vez no supe ser padre”. “Así sanamos juntos”, reveló ella.

Flor ya había comentado, en entrevistas anteriores, que su padre se había tornado más cariñoso durante sus últimos meses de vida. No tenía problemas en expresarle sus sentimientos e incluso había ido a verla a Cabaret, su última obra de teatro. “Una de las cosas que tanto le gustaban a papá, era verme en teatro. Nunca creyó que llegaría a aplaudirme en Cabaret. Y no sólo lo hizo en el ensayo general y en la primera función, sino también en la última. Jamás voy a olvidar ese llanto de los dos en camarines”, dijo.

"Él siempre fue más que presente, pero duro de sentimientos. La enfermedad lo aflojó, lo desinhibió y pudimos conectar fuerte a medida que se le iban cayendo las capas", contó la actriz. Ahora, Flor Peña se prepara para un nuevo estreno teatral. La ex jurado del Bailando se presentará en el teatro Gran Rex junto al elenco de Casados con Hijos. Esto ocurrirá el próximo mes de enero, en caso de que se alivien las medidas de prevención contra la pandemia.