Barón negó ser la causa de una ruptura

Jimena Barón quedo involucrada en otra ruptura de una pareja. Se confirmó la noticia de que Juan Martín del Potro y Jujuy Jiménez se separaron y los rumores sobre los motivos no tardaron en llegar. Uno de ellos implica a la cantante quién fue expareja del deportista. Frente a esos dichos, Jimena hizo un comunicado en su cuenta de Twitter @baronjimena. “El tema es que lo que dicen deja como una tonta a una mina. Hablé con Sofi para que sepa que es mentira y que al menos no se fume el rumor, no se lo merece. Como veo que siguen, lo comparto”, escribió.

Los rumores de que la actriz habría sido la causante de la ruptura, vienen porque en el programa Los Ángeles de la Mañana aseguraron que Barón le mandó un mensaje a ‘Delpo‘. Yanina Latorre le dijo a Ángel De Brito lo siguiente: “Ayer no era claro lo que decía. Nadie se separa porque se va al departamento con la mamá por WhatsApp. Es evidente que algo pasó”. Y aclaró: “A mí me empezaron a llegar versiones que no quise dar. Ella le habría revisado el teléfono a Delpo. Por ahí encontró algo viejo que él no borró. Una mina que le dijo ‘te extraño’”.

Respecto a sus sospechas, Latorre expresó: “Hace diez días Jimena Barón dijo que retomó las charlas de WhatsApp con varios exnovios. ¿Uno de esos ex no será Del Potro y Jujuy lo encontró?¡Yo ayer relacioné todo! Por ahí Jimena se puso a hablar con Juan Martín, lo vio Sofía y esas cosas traen problemas a las parejas jóvenes”. Por su parte, Jujuy Jiménez no volvió a hablar del tema pero sí hizo una publicación en su cuenta en Instagram que todos sus seguidores relacionaron con lo que pasó con el tenista.

“Dispuesta al cambio”

“Transformando, liberando, soltando. ¡En todo eso ando! Dispuesta al cambio y con ganas de seguir soñando. Pensando en positivo, creyendo y confiando en que todo será para mejo”, publicó Sofía. Por su parte, Del Potro se llamó al silencio y no comunicó nada de lo que piensa en sus redes sociales. El último posteo lo hizo el 17 de Marzo cuando anunció en su cuenta de Instagram que estaba recuperándose de una lesión en su casa. “Quería saludarlos y contarles que después de casi dos meses en Miami por la rehabilitación de la rodilla, esta mañana tempranito pude volver a casa”, escribió.

Además compartió su pensamiento sobre la cuarentena y las medidas de salud preventivas que hay que tomar para no contagiarse del coronavirus: “Ya estoy cumpliendo con la cuarentena como corresponde. Intentaré seguir la recuperación lo mejor que se pueda. Es muy importante cuidarnos entre todos. Cumplir con la cuarentena, hacerle caso a las indicaciones de los especialistas, tener empatía y ser responsables. Es un momento especial, único, que necesita de todos”.