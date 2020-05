Juan Falú inaugurará el Mayo de las Letras Digital

Este viernes 15 de mayo comienza el 16° Mayo de las Letras, organizado por el Ente Cultural de Tucumán. Durante este ciclo se realizan actividades como entrevistas, talleres y música en vivo, entre las cuales se destaca la participación del compositor tucumano, Juan Falú. El guitarrista y compositor brindará una entrevista y un concierto online en el ciclo televisivo Arte Vivo. Esto se transmitirá a través de los medios digitales del Ente Cultural y por canal 11 de CCC. La cita será el viernes a las 22 horas.

Falú comentó que celebra la utilización de las distintas tecnologías para transmitir la cultura y el arte, como es el caso de este ciclo cultural. Explica que es bueno porque todos seguimos comunicados a pesar de la distancia. Por otra parte también admite que la adaptación provoca sensaciones encontradas en muchas personas, como en su caso. “Por un lado me hace sentir actualizado, pero por otro, me genera cierto temor. Uno es, en cierto sentido, como un animal salvaje acostumbrado no a la virtualidad, sino al cara a cara, a la mirada cercana, a la guitarra presente y al abrazo musical” sostiene.

Presentación

Con respecto a la presentación que se realizará este viernes, el músico adelantó que todo el repertorio estará inspirado en la provincia de Tucumán. Incluirá canciones de su autoría, como así también otras escritas por grandes compositores, letristas y poetas tucumanos como Pepe Núñez, Néstor Soria, Carlos Herrera y Rubén Cruz. Así también, Juan expresó estar considerando que el festival “Guitarras del Mundo” se lleve a cabo a pesar de la cuarentena, al igual que se desarrolló el Mayo de las Letras.

En este evento, la participación de Falú no será estrictamente musical. Por eso aprovechará el espacio, según dijo, para mostrar y traducir esas maravillosas letras que le brindaron los grandes poetas tucumanos. “Es mi primera participación en este evento y la celebro. Acercarse como músico al universo literario, tan cuidado y respetado en nuestra provincia, es siempre una gran responsabilidad”, concluyó.

El camino del compositor

El artista hace 45 años se fue de su provincia natal, pero siempre encuentra la forma de volver de forma regular. Desde 1975, Juan Falú vive en la ciudad de Buenos Aires. Durante estos días de cuarentena, contó que sobrelleva estos días acompañado con mucha música y composiciones. En ese sentido agregó: “Uno a veces vive en cuarentena sin darse cuenta, cuando se encierra con la guitarra y la música; es por eso que también podría decir que este período transcurre con cierta naturalidad para mí”.