La OMS explicó que el “coronavirus podría quedarse para siempre”

El primer caso de coronavirus se confirmó en los últimos días del 2019. A partir de ese momento, la enfermedad se fue expandiendo por casi 200 países. Hasta el momento, hay más de 4 millones de infectados en el planeta. En la tarde de este miércoles, la OMS hizo una fuerte advertencia. El organismo aseguró que el Covid-19 puede convertirse en un virus endémico y, por lo tanto, “no irse nunca”.

El Intransigente informó que Mike Ryan no descartó que la pandemia se quede mucho tiempo en los distintos países. Afirmó que al convertirse en un virus endémico “podría no irse nunca más como el sarampión o el HIV”. Sin embargo, aclaró que hoy es muy complicado poder trazar una línea de tiempo de circulación del virus a nivel de pandemia. El porcentaje de población infectada es relativamente bajo.

En cuanto a la aparición de la primera vacuna, el funcionario de la Organización Mundial de la Salud explicó que “todavía es incierta porque que para que se convierta en una verdadera alternativa para eliminar el coronavirus debería ser altamente eficaz. Tiene que estar disponible para todos los que la necesiten en todo el mundo y, en último lugar, ser utilizada masivamente”.

“Creo que es importante que seamos realistas y no me parece que nadie pueda predecir cuándo desaparecerá la enfermedad. Creo que no hay promesas en esto y no hay fechas”, añadió. Hasta la fecha, son al menos cien los equipos trabajando detrás de distintas vacunas que, hasta hoy, ninguna ha logrado ser aprobada para detener al coronavirus que, como el sarampión, tiene una vacuna pero sigue presente.

El coronavirus baja la esperanza de vida

“La gente tiene vidas más largas y saludables. Lo malo es que el progreso es demasiado lento para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se retrocederá con el coronavirus“, señaló en un comunicado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Además, agregó: “Se mantiene la brecha entre los países desarrollados, donde la media de vida es de 80,8 años, y los que están en desarrollo, donde es de 62,7 años”.