Luisana Lopilato habló sobre Bublé: “Me duele y me dolió”

La youtuber Luisana Lopilato habló ayer con el programa televisivo Intrusos. Esto pasó tiempo después de que se desatara la polémica por el rumor de violencia de género que supuestamente ejerce Michael Bublé sobre su esposa. Se decían esas cosas por el trato que tenía el canadiense con ella en los streaming en vivo que hacían como pareja por Instagram. Ahora, la diseñadora de moda opinó respecto a esas acusaciones falsas que hicieron algunas personas.

Lopilato dijo: “Tuve que bancarme ver a personas que iban a analizar mi cuerpo. ¿Cómo no querés que esté nerviosa adelante de 50 mil personas mirándome y comentándome cosas todo el tiempo?”. La modelo agregó: “No sé usar las palabras correctas. Sí te puedo decir que no es un chiste. Es peligroso lo que está pasando en Argentina y en el mundo. Entonces, los que están atrás de la computadora contestando, comentando y riéndose pensando que es un chiste; les digo que no lo es. Así que sí, me duele y me dolió”

El especialista en análisis de gestos no verbales Marcelo Solá había hablado en el programa Confrontados. Allí dio su opinión respecto a los gestos que realizaba Luisana mientras hacía las transmisiones de Instagram: “Este video (se refería al que la actriz aclaraba que su marido no la maltrataba) es para hacerse una panzada. Es realmente interesante. A mí me llama la atención cuando ella dice ‘me pone muy contenta’ y en su rostro no se refleja felicidad. No veo emociones en el rostro de Lopilato. La veo tensa y nerviosa. La veo obligada a decir esto”.

Video trucado

Anteriormente circuló un video trucado (según denunció la cantante) creado por un usuario de la red social de Twitter. Allí se afirmó descubrir “señales” en los vivos que Lopilato grabó junto a su marido. Lo que sucedió fue que los seguidores comenzaron a escribir mensajes como “mové la cabeza si él te pega” o “tocate el pelo si él te maltrata”. Lo llamativo fue que la modelo respondió a cada uno de estos comentarios con el gesto correspondiente a lo que le escribieron.

Por recomendación de sus abogados y para que no tengan más problemas, la compositora y su pareja decidieron terminar con las transmisiones que realizaban regularmente en su cuenta de Instagram. “Atentos, no habrá más vivos de Lopilato/Bublé por pedido de sus abogados ingleses. Agrego algo más, la actriz y sus abogados están investigando un video editado”, había anunciado el periodista Leo Arias, quién trabaja para el canal de noticias Crónica Tv.