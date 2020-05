¿Martin Cirio plagiado?: las acusaciones a Rodrigo Lussich

Martin Cirio denunció en las redes que Rodrigo Lussich roba sus ideas. El miércoles, en el programa de Jorge Rial llamado Intrusos, cuando Rodrigo hizo un análisis de una sección que el llamó “artistas que han envejecido con cara de mujer”, le llovieron las críticas. En internet (más precisamente en Twitter e Instagram), los seguidores de La Faraona empezaron a acusar al panelista de robarle el material al Youtuber. Lo que sucede es el último que tiene un contenido parecido. Luego, fue el mismo influencer quién agravó más la situación al dar su opinión.

La denuncia de Martín vino primero de parte de Instagram al enterarse lo que hizo el periodista. A través de un par de historias el dijo: “En intrusos Rodrigo Lussich está haciendo un ranking de famosa convertidos en señoras. ¿Les suena conocido esto? Porque yo creo que ya lo vi. Ahh cierto estaba en Instagram“, comenzó exponiendo. Y agregó: “Encima entro al Twitter de Lussich y me tiene bloqueado. Osea… me tiene bloqueado para Twitter, pero las ideas me las sigue robando. Ahí no hay ningún bloqueo”.

Cirio aclaró: “Todos nos inspiramos/robamos. Eso es algo que hacemos todos acá nadie descubre nada. Pero por lo menos pasa la fuente y no bloques, no te hagas el boludo. No te hagas el que lo descubriste vos. No lo descubriste vos lo choreaste”. También hizo otra acusación: “Mis seguidores me están contando que hasta me choreo lo que hice de Mariano Martínez. Él es mi descubrimiento, quiero patentarlo. Solamente yo puedo bardearlo”. Y le dio una orden a sus seguidores “Chicos vamos a crear un hashtag que diga #lussichratera”.

“Ni idea de qué hablan”

Entonces el pleito pasó a Twitter, donde La Faraona compartió en su cuenta una foto captura de un comentario de Rodrigo en el cual le contestaba a una seguidora. @aguszalazar6 Le escribo: “Che Lussich, me parece todo un acierto que estés en Intrusos. Pero no me defraudes a mi adorada @martincirio. Ella sufre mucho cuando le pasan esas cosas”. Lusich contesto: “Ni idea de qué hablan, no lo sigo. No consumo su contenido, así que imposible copiar. Aparte ni sé de qué hablan en Twitter, lo tengo bloqueado. No trabajo para fanáticos de las redes”.

Para finalizar explicó: “Lussich me bloquea. Pero lo que no bloquea son mis ideas. Está choreando de lo lindo en Intrusos, subiendo famosos con caras de señora, pero sin nombrarme. Hagamos tt #lussichratera para que entiendan que hay que laburar. Y si nos inspiramos en ideas ajenas, mínimo decirlo y no hacerse el boludo. Lo que les explota a muchos en la tele es que nosotros, con una cámara y nada más, te clavamos más rating que lo que tienen ellos. Pero bueno, cuando hagan algo original y no roben seguro les irá mejor”.