“Me impresiona mi fama…” Moria Casán le respondió a Yanina Latorre

Moria Casán se metió en un terreno peligroso. La One recordó un episodio angustiante de la vida de Yanina Latorre, la infidelidad de su marido, Diego Latorre. El empresario la engañó con Natacha Jaitt en 2018 y esto se hizo público en la televisión. Casi culmina con la separación de la pareja, e incluso llevaron el caso a la Justicia. Dos años después de lo ocurrido, Moria revivió este suceso en una entrevista con El after de la previa. Y dejó muy mal parada a la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

La conductora de Incorrectas no tuvo piedad con Latorre. “Yanina es una mujer que ha sido muy humillada, desde ese lugar me da compasión. No conozco una mujer que haya sufrido en el medio una humillación más grande. Al marido lo vi desesperado en los programas, con ganas de quitarse la vida. Lo peor de todo es que estuvo muy enamorado de la mujer que partió. Él dijo que lo había sentido ese día. Creo que cuando dijo que pensó en quitarse la vida fue por la abstinencia de la persona que en ese momento era su clandestina”, dijo.

Yanina Latorre salió a responderle en LAM. “Es una pobre mujer. Moria sos el ser más nefasto que hay sobre la tierra. Vos no me perdonás porque dije que te jubilaron del Bailando y hace dos meses dije que te levantaban el programa en América. Y fue tal cual”, empezó la angelita. “No te tenés que enojar con el mensajero, enojate con el que te jubiló. Y hace uno o dos meses cuando empezó la pandemia, dije que te levantaban el programa porque ustedes daban un mensaje peligroso por lo que había pasado con Mühlberger, y fue tal cual”.

“Después, yo soy la misma de siempre, no cambié después de que me metieran un cuerno. Que me digas que Diego estaba enamorado de Natacha, los dos sabemos que no es así. La vio una sola vez en su vida. Se quiso suicidar o no, que eso no sé de dónde lo sacaste, por la locura y la humillación que le hicieron a él. Yo no me siento humillada de cornuda. Ser cornuda no es una humillación. El humillado es el que lo hace, al que lo agarran. Un tipo que estaba sufriendo por sus hijos”, dijo la angelita.

Eso si q es humillante https://t.co/91shOl19J0 — Yanina Latorre (@yanilatorre) May 13, 2020

Después de mandarle un beso a la conductora y tildarla de "pobre mujer", la panelista terminó su descargo. Moria Casán recogió el guante y le respondió en un mensaje para Confrontados. Lo leyó Carlos Monti, que explicó: "Me dice que le impresiona su fama. Como respuesta a Yanina Latorre, que no tiene ningún problema con ella y que está en plena tarde de service y mantenimiento, y que nos manda un beso enorme a todos", dijo el panelista.